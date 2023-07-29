Помідори будуть червоніти просто на очах! 4 секрети супер врожаю томатів

Томати дещо примхлива у вирощуванні культура, але городників це не зупиняє. Що може бути смачніше, ароматніше, корисніше за помідорчик, щойно знятий з куща, в який ви вклали стільки сили й грошей. Як же отримати супер врожай овочів?

Про секрети вирощування високорослих томатів у теплиці розповіли на YouTube-каналі Наша дача.

Прищепіть верхівку

Щоб прискорити дозрівання і почервоніння томатів треба прищепнути верхівку куща. Така дія стане свого роду стресом для овоча, через що плоди стануть швидше дозрівати.

Прищипування проводиться приблизно за 40-45 діб до отримання врожаю на останній, верхній китиці.

Приберіть листя

Перше листя, коли рослина молода, треба прибирати обережно - по кілька листочків знизу. Така обережність допомагає плодам збільшитися, позаяк саме з листя береться енергія на нарощування помідорів.

Коли плоди вже вирівнялися, налив їм вже не потрібен, можна прибрати листя до 3-4 китиці (знизу доверху). На плоди почне потрапляти більше світла і вони дозріватимуть швидше. На верхньому ярусі листя потрібно поки що залишити.

Обробка препаратами

Таких препаратів існує ціла група. Вони використовуються спеціально для стимулювання дозрівання томатів. Але є у них недоліки - листя швидко старішає і починає пропадати.

Препарати містять етилен, який проникає в плоди і сприяє їх швидкому дозріванню.

Регулювання поливів

Якщо на рослині плоди вже крупні на всій рослині, можна зменшити полив. Це буде стресом для рослини, і плоди почнуть дозрівати швидше.

Якщо ж верхні китиці ще не налилися достатньо, зменшувати полив поки що не потрібно.