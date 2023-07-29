Помідори будуть червоніти просто на очах! 4 секрети супер врожаю томатів
Томати дещо примхлива у вирощуванні культура, але городників це не зупиняє. Що може бути смачніше, ароматніше, корисніше за помідорчик, щойно знятий з куща, в який ви вклали стільки сили й грошей. Як же отримати супер врожай овочів?
Про секрети вирощування високорослих томатів у теплиці розповіли на YouTube-каналі Наша дача.
Прищепіть верхівку
Щоб прискорити дозрівання і почервоніння томатів треба прищепнути верхівку куща. Така дія стане свого роду стресом для овоча, через що плоди стануть швидше дозрівати.
Прищипування проводиться приблизно за 40-45 діб до отримання врожаю на останній, верхній китиці.
Приберіть листя
Перше листя, коли рослина молода, треба прибирати обережно - по кілька листочків знизу. Така обережність допомагає плодам збільшитися, позаяк саме з листя береться енергія на нарощування помідорів.
Коли плоди вже вирівнялися, налив їм вже не потрібен, можна прибрати листя до 3-4 китиці (знизу доверху). На плоди почне потрапляти більше світла і вони дозріватимуть швидше. На верхньому ярусі листя потрібно поки що залишити.
Обробка препаратами
Таких препаратів існує ціла група. Вони використовуються спеціально для стимулювання дозрівання томатів. Але є у них недоліки - листя швидко старішає і починає пропадати.
Препарати містять етилен, який проникає в плоди і сприяє їх швидкому дозріванню.
Регулювання поливів
Якщо на рослині плоди вже крупні на всій рослині, можна зменшити полив. Це буде стресом для рослини, і плоди почнуть дозрівати швидше.
Якщо ж верхні китиці ще не налилися достатньо, зменшувати полив поки що не потрібно.
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