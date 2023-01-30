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Ці побутові речі потрібно замінювати частіше, ніж ми думали

Які речі у будинку потрібно часто замінювати (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вдома людину оточує безліч предметів, якими вона може користується багато років.Однак варто пам'ятати, що майже всі речі мають термін придатності, який не варто ігнорувати.

Про це повідомляє 5-Minute Crafts.

Сковорідки з антипригарним покриттям

Технології дозволяють антипригарним сковорідкам залишатися в хорошій формі від 5 до 7 років. Після закінчення цього часу їх слід замінити.

Пластикові кухонні дошки

Термін служби пластикових обробних дощок менший, ніж, наприклад, у дерев'яних. Їх слід міняти кожні 1-5 років.

Килимок для йоги

Килимок для йоги слід обов'язково замінити, коли він пошкоджується. Залежно від інтенсивності занять, килимок слід міняти кожні 6-12 місяців.

Кисті для макіяжу

При активному використанні рекомендовано купувати нові кожні 3 місяці. Крім того, важливо не забувати хоча б раз на тиждень мити їх.

Швейна голка

Голку швейної машини слід замінювати кожні 8 годин шиття. Якщо ви вручну шиєте, то все залежить від товщини і типу матеріалу, з яким ви зазвичай працюєте.

В середньому її слід замінити після 10 годин шиття.

Устілки

Стандартний термін служби - 6 місяців. Однак все залежить від того, як часто ви їх використовуєте. Наприклад, якщо ви часто бігаєте, то їх доведеться міняти кожні 3-4 місяці.

Оправи для окулярів

При правильному використанні оправа окулярів прослужить від 1 до 3 років.

Сидіння унітаза

Якщо сам унітаз може прослужити 15 років, то сидіння вимагає заміни через 5-7 років після використання. Після цього часу на ньому з’являються тріщини та плями, які важко відмити.

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