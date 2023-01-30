Эти бытовые вещи нужно заменять чаще, чем мы думали

Сковороды с антипригарным покрытием

Технологии позволяют антипригарным сковородам оставаться в хорошей форме от 5 до 7 лет. По истечении этого времени их следует заменить.

Пластиковые кухонные доски

Срок службы пластиковых разделочных досок меньше, чем, например, у деревянных. Их следует менять каждые 1-5 лет.

Коврик для йоги

Коврик для йоги следует обязательно заменить, когда он повреждается. В зависимости от интенсивности занятий, коврик следует менять каждые 6-12 месяцев.

Кисти для макияжа

При активном использовании рекомендуется покупать новые каждые 3 месяца. Кроме того, важно не забывать хотя бы раз в неделю мыть их.

Швейная игла

Иглу швейной машины следует заменять каждые 8 часов шитья. Если вы вручную шьете, то все зависит от толщины и типа материала, с которым вы обычно работаете.

В среднем ее следует заменить после 10 часов шитья.

Стельки

Стандартный срок службы - 6 месяцев. Однако все зависит от того, как часто вы их используете. К примеру, если вы часто бегаете, то их придется менять каждые 3-4 месяца.

Оправы для очков

При правильном использовании оправа очков прослужит от 1 до 3 лет.

Сидение унитаза

Если сам унитаз может прослужить 15 лет, то сиденье требует замены через 5-7 лет после использования. После этого времени на нем появляются трещины и пятна, которые трудно отмыть.