Ці пісні присвячені кожному українцю. Слухайте новий альбом гурту Фіолет

Деякі пісні альбому, зокрема "Заряджай", "Ой, чи живі", "На Чорному морі", "Сила", з’явилася після 24 лютого і в них сповна відобразилися реалії війни та випробувань, які випали на українців в умовах війни з РФ.

Тому й не дивно, що свій новий доробок Мартинюк і Ко присвятили "кожному українцю, який не лишися осторонь боротьби зі східним агресором - від героїв ЗСУ до тих, хто в міру можливого намагається донатами чи іншими способами регулярно підтримувати українську армію".

Робота над платівкою, кажуть учасники одного з найпопулярніших рок-гуртів України, тривала паралельно в кількох містах - Києві, Львові та Луцьку.

Учасники гурту Фіолет (фото: прес-служба команди)

І окрім постійних учасників банди до запису сьомого студійника долучилися також інші відомі артисти, наприклад Ілля Рєзніков з проєкту LETAY, знаменитий трубач Денніс Аду, знаний бандурист Юрко Миронець та інші відомі постаті українського культурного простору.

До речі, сам альбом записаний за стипендіальної підтримки Українського Культурного Фонду.

"Я невимовно вдячний УКФ за можливість зафіксувати в піснях нерв цієї епохи. Її розпач, біль, нашу незнищенну віру в ліпше, відчуття єдності та братерства", - коментує Мартинюк.

І додає, що для нього "багато важить, що "Сила", попри вкрай стислі терміни роботи, вийшла жанрово різноплановою - від піанобалад і екстатичного поп-року до в міру агресивної альтернативи з соціальною повісткою".

"Хочеться, аби ці пісні почули якомога більше українців. Культура була, є і буде на часі", - резюмує Колос.

Зауважимо, що 2 лютого 2023 року Фіолет з концерту в Києві розпочне тур на підтримку "Сили".

В перелік міст увійдуть також: Львів, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Вінниця, Дніпро та інші.