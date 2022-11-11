Эти песни посвящены каждому украинцу. Слушайте новый альбом группы "Фіолет"

Некоторые песни альбома, в частности "Заряджай", "Ой, чи живі", "На Чорному морі", "Сила", появились после 24 февраля и в них сполна отразились реалии войны и испытаний, которые выпали на украинцев в условиях войны с РФ.

Поэтому и не удивительно, что свое новое наследие Мартынюк и Ко посвятили "каждому украинцу, который не остался в стороне от борьбы с восточным агрессором - от героев ВСУ до тех, кто по мере возможного пытается донатами или другими способами регулярно поддерживать украинскую армию".

Работа над пластинкой, говорят участники одной из самых популярных рок-групп Украины, продолжалась параллельно в нескольких городах - Киеве, Львове и Луцке.

Участники группы "Фіолет" (фото: пресс-служба команды)

Кроме постоянных участников банды к записи седьмого студийника присоединились и другие известные артисты, например Илья Резников из проекта LETAY, знаменитый трубач Деннис Аду, известный бандурист Юрий Миронец и другие известные фигуры украинского культурного пространства.

Кстати, сам альбом записан при стипендиальной поддержке Украинского Культурного Фонда.

"Я невероятно благодарен УКФ за возможность зафиксировать в песнях нерв этой эпохи. Ее отчаяние, боль, нашу неистребимую веру в лучшее, ощущение единства и братства", - комментирует Мартынюк.

И добавляет, что для него "многое важно, что "Сила", несмотря на крайне сжатые сроки работы, получилась жанрово разноплановой - от пианобалад и экстатического поп-рока до в меру агрессивной альтернативы с социальной повесткой".

"Хочется, чтобы эти песни услышали как можно больше украинцев. Культура была, есть и будет "на часі", - резюмирует Колос.

Отметим, что 2 февраля 2023 Фиолет с концерта в Киеве начнет тур в поддержку альбома "Сила".

В список городов войдут также: Львов, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск, Винница, Днепр и другие.