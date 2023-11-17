Ці паролі на телефоні можна зламати за кілька секунд: змініть їх негайно

Яких паролів уникати

Експерти проаналізували 4,3 терабайта паролів, що потрапили в загальний доступ внаслідок витоків даних у 2023 році, і склали список не надійних.

Чато люди встановлюють прості цифрові комбінації, які дуже легко зламати. До них входять:

123456

admin

12345678

123456789

1234

12345

password

123

Aa123456

1234567890

123123

111111

qwerty

1234567

1234qwer

Пас@123

abc123

666666

888888

Також серед найбільш складних варіантів паролів, експерти виокремили:

Eliska81 - 3 год знадобилось на "зламання"

vodafone - 3 год

undefined - 16 год

Aa123456@ - 3 год

Індія@123 - 3 год

868689849 - 1 год

Основи безпеки

види паролів: