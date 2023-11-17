Ці паролі на телефоні можна зламати за кілька секунд: змініть їх негайно

Через один ненадійний пароль може виникнути багато проблем. Зловмисники можуть викрасти особисті дані та навіть гроші. Варто уникати деяких паролів, які навіть не професіонал може зламати за кілька секунд.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт компанії NordPass.
Експерти проаналізували 4,3 терабайта паролів, що потрапили в загальний доступ внаслідок витоків даних у 2023 році, і склали список не надійних.
Чато люди встановлюють прості цифрові комбінації, які дуже легко зламати. До них входять:
Також серед найбільш складних варіантів паролів, експерти виокремили:
види паролів:
Раніше ми повідомляли, чому потрібно періодично змінювати пароль від роутера.
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