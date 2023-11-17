UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці паролі на телефоні можна зламати за кілька секунд: змініть їх негайно

Який пароль не можна встановлювати на телефоні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Через один ненадійний пароль може виникнути багато проблем. Зловмисники можуть викрасти особисті дані та навіть гроші. Варто уникати деяких паролів, які навіть не професіонал може зламати за кілька секунд.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт компанії NordPass.

Яких паролів уникати

Експерти проаналізували 4,3 терабайта паролів, що потрапили в загальний доступ внаслідок витоків даних у 2023 році, і склали список не надійних.

Чато люди встановлюють прості цифрові комбінації, які дуже легко зламати. До них входять:

  • 123456
  • admin
  • 12345678
  • 123456789
  • 1234
  • 12345
  • password
  • 123
  • Aa123456
  • 1234567890
  • 123123
  • 111111
  • qwerty
  • 1234567
  • 1234qwer
  • Пас@123
  • abc123
  • 666666
  • 888888

Також серед найбільш складних варіантів паролів, експерти виокремили:

  • Eliska81 - 3 год знадобилось на "зламання"
  • vodafone - 3 год 
  • undefined - 16 год
  • Aa123456@ - 3 год
  • Індія@123 - 3 год
  • 868689849 - 1 год

Основи безпеки

види паролів:

  • пароль із комбінації цифр
  • комбінація з літер та цифр
  • графічний ключ
  • відбиток пальця
  • сканування обличчя

 

Раніше ми повідомляли, чому потрібно періодично змінювати пароль від роутера.

Також читайте, чому мобільний телефон повільно заряджається.

Читайте РБК-Україна в Google News
гаджетипароль