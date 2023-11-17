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Эти пароли на телефоне можно сломать за несколько секунд: смените их немедленно

Какой пароль нельзя устанавливать по телефону (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за одного ненадежного пароля может возникнуть много проблем. Злоумышленники могут украсть личные данные и даже деньги. Следует избегать некоторых паролей, которые даже не профессионал может сломать за несколько секунд.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт компании NordPass.

Каких паролей избегать

Эксперты проанализировали 4,3 терабайта паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2023 году, и составили список ненадежных.

Часто люди устанавливают простые цифровые комбинации, которые очень легко сломать. В них входят:

  • 123456
  • admin
  • 12345678
  • 123456789
  • 1234
  • 12345
  • password
  • 123
  • Aa123456
  • 1234567890
  • 123123
  • 111111
  • qwerty
  • 1234567
  • 1234qwer
  • Пасс@123
  • abc123
  • 666666
  • 888888

Также среди наиболее сложных вариантов паролей эксперты выделили:

  • Eliska81 - 3 часа понадобилось на "взлом"
  • vodafone - 3 год
  • undefined - 16 лет
  • Aa123456@ - 3 год
  • Индия@123 - 3 часа
  • 868689849 - 1 год

Основы безопасности

виды паролей:

  • пароль из комбинации цифр
  • комбинация с букв и цифр
  • графический ключ
  • отпечаток пальца
  • сканирование лица

 

Раньше мы сообщали, почему нужно периодически менять пароль от роутера.

Также читайте, почему мобильный телефон медленно заряжается.

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