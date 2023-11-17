Эти пароли на телефоне можно сломать за несколько секунд: смените их немедленно

Из-за одного ненадежного пароля может возникнуть много проблем. Злоумышленники могут украсть личные данные и даже деньги. Следует избегать некоторых паролей, которые даже не профессионал может сломать за несколько секунд.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт компании NordPass.
Эксперты проанализировали 4,3 терабайта паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2023 году, и составили список ненадежных.
Часто люди устанавливают простые цифровые комбинации, которые очень легко сломать. В них входят:
Также среди наиболее сложных вариантов паролей эксперты выделили:
виды паролей:
Раньше мы сообщали, почему нужно периодически менять пароль от роутера.
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