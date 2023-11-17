Эти пароли на телефоне можно сломать за несколько секунд: смените их немедленно

Из-за одного ненадежного пароля может возникнуть много проблем. Злоумышленники могут украсть личные данные и даже деньги. Следует избегать некоторых паролей, которые даже не профессионал может сломать за несколько секунд.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт компании NordPass .

Каких паролей избегать

Эксперты проанализировали 4,3 терабайта паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2023 году, и составили список ненадежных.

Часто люди устанавливают простые цифровые комбинации, которые очень легко сломать. В них входят:

123456

admin

12345678

123456789

1234

12345

password

123

Aa123456

1234567890

123123

111111

qwerty

1234567

1234qwer

Пасс@123

abc123

666666

888888

Специалисты отметили, что пароль "123456" признали самым плохим в мире. За время проведения исследования он был признан распространенным паролем 4 из 5 раз.

Также среди наиболее сложных вариантов паролей эксперты выделили:

Eliska81 - 3 часа понадобилось на "взлом"

vodafone - 3 год

undefined - 16 лет

Aa123456@ - 3 год

Индия@123 - 3 часа

868689849 - 1 год

Основы безопасности

Пароль должен содержать не менее 20 символов и содержать сочетание прописных и строчных букв, цифр и специальных символов. Избегайте использования информации, которую легко угадать, такую как дни рождения, имена или общие слова.

Следует находить время, чтобы регулярно проверять состояние своего пароля. Определяйте слабые, старые или повторно используемые пароли.

Важно не использовать тот же пароль на нескольких сайтах. Если один аккаунт будет сломлен, все аккаунты могут оказаться под угрозой.

Добавим, что сейчас в современном телефоне можно установить такие виды паролей: