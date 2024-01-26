Ці п'ять продуктів шкодять обміну речовин: як урятувати свій метаболізм

Соєві боби

Почнемо з самої суперечливої їжі. Багато хто відзначає сою як практично рятівне джерело білка, і немає жодних сумнівів у тому, що квасоля забезпечує важливі поживні речовини.

Однак при надмірному вживанні він може вплинути на щитовидну залозу в деяких людей. Але тільки якщо у вас є захворювання щитовидної залози.

Рекомендується вживати сертифіковані органічні та ферментовані соєві продукти, такі як темп.

Немає поживних засобів: борошно, макарони, білий хліб

Біле борошно, яке переважно використовується в макаронах і хлібі, майже не забезпечує організм поживними речовинами, які могли б стимулювати обмінні процеси.

Результат: обмін речовин перетворюється на енергозберігаючий режим. Глютен, крохмаль та фітинова кислота, що містяться в рафінованих зернах, створюють додаткове навантаження на організм.

Гальмує обмін речовин: алкоголь

Незалежно від того, чи це пиво, вино або ігристе вино, алкогольні напої гальмують обмін речовин і, отже, спалювання жиру, уповільнюючи травні ферменти й тим самим блокуючи всі подальші процеси травлення. Це означає, що жир відкладається у клітинах.

У той самий час алкоголь пригнічує вироблення гормону зростання тестостерону. Особливо якщо ви намагаєтеся наростити м'язову масу, вживання алкоголю є контрпродуктивним.

Викликає потяг до солодкого

Поганий хлопчик, коли справа стосується метаболізму, - це старий знайомий: цукор викликає різкий стрибок рівня інсуліну в організмі, що створює велике навантаження на підшлункову залозу, що виділяє інсулін.

У цей час організм нехтує метаболізмом. Однак порочне коло вже почалося: після цукрового припливу підшлункова залоза часто працює настільки інтенсивно, що перевищує заплановану норму та згодом виникає гіпоглікемія.

Результат: погана концентрація, зниження працездатності та чергова тяга.

Безалкогольні напої

Не дивно, що газовані та енергетичні напої уповільнюють метаболізм. Вони сповнені цукру, а, як відомо, рафінований цукор гальмує спалювання жиру і сприяє відкладенню надлишків вуглеводів у жирових депо.

Водночас солодкі напої викликають сильний апетит або навіть потяг до їжі, оскільки рівень цукру в крові занадто швидко підвищується, а потім знову падає.

Фордер із Міністерства сільського господарства США (USDA) виявив під час дослідження, що навіть дієта з високим вмістом білка знижує спалювання жиру при вживанні газування під час їжі.

"Ми були здивовані тим, наскільки великий вплив солодких напоїв на обмін речовин у поєднанні з білковою їжею. Близько третини додаткових калорій від цих напоїв не спалювалося, і організму також потрібно менше енергії для перетравлення їжі", - говорить учений Шенон Касперсон.

Висновок: краще повністю виключити зі свого раціону солодкі напої.

Як прискорити метаболізм