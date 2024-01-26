Эти пять продуктов вредят обмену веществ: как спасти свой метаболизм

Соевые бобы

Начнем с самой противоречивой еды. Многие отмечают сою как практически спасительный источник белка, и нет никаких сомнений в том, что фасоль обеспечивает важные питательные вещества.

Однако при чрезмерном употреблении он может повлиять на щитовидную железу у некоторых людей. Но только если у вас уже есть заболевание щитовидной железы.

Рекомендуется употреблять сертифицированные органические и ферментированные соевые продукты, такие как темпе.

Нет питательных средств: мука, макароны, белый хлеб

Белая мука, которая в основном используется в макаронах и хлебе, почти не обеспечивает организм питательными веществами, которые могли бы стимулировать обменные процессы.

Результат: обмен веществ переходит в энергосберегающий режим. Глютен, крахмал и фитиновая кислота, содержащиеся в рафинированных зернах, создают дополнительную нагрузку на организм.

Тормозит обмен веществ: алкоголь

Независимо от того, пиво ли это, вино или игристое вино, алкогольные напитки тормозят обмен веществ и, следовательно, сжигание жира, замедляя пищеварительные ферменты и тем самым блокируя все дальнейшие пищеварительные процессы. Это означает, что жир откладывается в клетках.

В то же время алкоголь подавляет выработку гормона роста тестостерона. Особенно если вы пытаетесь нарастить мышечную массу, употребление алкоголя контрпродуктивно.

Вызывает тягу к сладкому

Плохой мальчик, когда дело касается метаболизма, - это старый знакомый: сахар вызывает резкий скачок уровня инсулина в организме, что создает большую нагрузку на поджелудочную железу, которая выделяет инсулин.

В это время организм пренебрегает метаболизмом. Однако порочный круг уже начался: после сахарного прилива поджелудочная железа часто работает настолько интенсивно, что превышает запланированную норму и впоследствии возникает гипогликемия.

Результат: плохая концентрация, снижение работоспособности и очередная тяга.

Безалкогольные напитки

Неудивительно, что газированные и энергетические напитки замедляют метаболизм. Они полны сахара, а, как уже известно, рафинированный сахар тормозит сжигание жира и способствует отложению излишков углеводов в жировых депо.

В то же время сладкие напитки вызывают сильный аппетит или даже тягу к еде, поскольку уровень сахара в крови слишком быстро повышается, а затем снова быстро падает.

Фордер из Министерства сельского хозяйства США (USDA) обнаружил в ходе исследования, что даже диета с высоким содержанием белка снижает сжигание жира при употреблении газировки во время еды.

"Мы были удивлены тем, насколько велико влияние сладких напитков на обмен веществ в сочетании с белково содержащей пищей. Около трети дополнительных калорий от этих напитков не сжигалось, и организму также требовалось меньше энергии для переваривания пищи", - говорит ученый Шэнон Касперсон.

Вывод: лучше всего полностью исключить из своего рациона сладкие напитки.

Как ускорить метаболизм