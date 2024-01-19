Тренер із фітнесу розповів, як спалювати калорії навіть під час відпочинку

Персональний тренер Джуліан Ернест розповів, як спалювати калорії, навіть у той час, коли ви відпочиваєте.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Express.

Що потрібно знати про тренування

Хоча кардіотренування спочатку можуть спалювати більше калорій, не варто недооцінювати вплив силових тренувань на ваш метаболізм.

Кардіотренування, що включають біг підтюпцем та стрибки на скакалці, ефективні для схуднення, а силові тренування можуть допомогти вам схуднути під час відпочинку.

Силові тренування (також відомі як тренування з обтяженнями або м'язові тренування) можуть підвищити швидкість метаболізму - швидкість, з якою ваше тіло спалює калорії для підтримки повсякденної діяльності та основних функцій. Таким чином, навіть коли ви розслабляєтесь після тренування, ваше тіло продовжує ефективно спалювати калорії", - сказав тренер.

Нещодавнє дослідження, присвячене тренуванням з обтяженнями у жінок, показало, що їхній загальний базальний рівень метаболізму залишався підвищеним протягом 48 годин після тренування.

Силові тренування не тільки допомагають вам схуднути в довгостроковій перспективі, але й допомагають наростити силу, кістки стають міцнішими, а вправи підвищують настрій.

Основні силові вправи

Основою силових вправ є - станова тяга, румунська тяга, згинання рук на біцепс з гантелями, присідання зі штангою чи грифом та інші.