Ці п'ять ознак вкажуть, що ви маєте алергію на алкоголь

Що треба знати про алергію на алкоголь

Хірург-стоматолог, лікар-естетик - доктор Емма Каннінгем, пояснила, що хоча деякі люди можуть відчувати похмілля через вживання алкоголю, важливо зазначити, що цей стан сам по собі не є алергічною реакцією.

Однак у деяких людей може бути алергія або непереносимість певних інгредієнтів алкогольних напоїв, що може проявлятися у вигляді шкірних реакцій.

Ці п’ять ознак включають:

Почервоніла шкіра

Кропив'янка

Свербіж шкіри

Набряк

Контактний дерматит.

Почервоніла шкіра

За словами доктора Емми, алкоголь може викликати розширення кровоносних судин, що призводить до почервоніння шкіри, особливо на обличчі та шиї. Ця реакція частіше зустрічається у людей з непереносимістю алкоголю і називається реакцією припливу алкоголю, однак її часто приймають за алергію.

Деякі дослідження свідчать про те, що антигістамінні препарати зменшать симптоми алкогольного припливу, однак вони не захистять організм від впливу ацетальдегіду.

Кропив'янка

Алергічна реакція на алкоголь може проявлятися у вигляді кропив’янки, яка проявляється червоними та сверблячими цяточками на шкірі.

Ця реакція часто спричинена імунною відповіддю на певні інгредієнти алкогольних напоїв, такі як зерно, дріжджі або сульфіти.

Свербіж шкіри

Алергія або непереносимість алкоголю також може спричинити загальний свербіж, який може виникнути відразу після вживання алкоголю або розвиватися поступово з часом.

Деякі дослідження свідчать про те, що антигістамінний препарат зменшить симптоми алкогольного припливу, однак він не захистить організм від впливу ацетальдегіду.

Свербіж шкіри може вказувати на алергію на алкоголь (Скриншот)

Набряк

У деяких випадках алергічна реакція на алкоголь може призвести до набряку губ, язика, обличчя або горла.

Це явище має назву ангіоневротичний набряк і може бути серйозною алергічною реакцією, яка потребує негайної медичної допомоги.

Контактний дерматит

Прямий контакт з певними алкогольними напоями або інгредієнтами в них може спричинити контактний дерматит, який характеризується почервонінням, свербінням і іноді утворенням пухирів на шкірі. Ця реакція частіше зустрічається у людей, які часто вживають алкоголь, наприклад у барменів або пивоварів.