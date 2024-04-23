Эти пять признаков укажут, что у вас есть аллергия на алкоголь

Что нужно знать об аллергии на алкоголь

Хирург-стоматолог, врач-эстетик - доктор Эмма Каннингем, объяснила, что хотя некоторые люди могут испытывать похмелье из-за употребления алкоголя, важно отметить, что это состояние само по себе не является аллергической реакцией.

Однако у некоторых людей может быть аллергия или непереносимость некоторых ингредиентов алкогольных напитков, что может проявляться в виде кожных реакций.

Эти пять признаков включают:

Покрасневшая кожа

Крапивница

Зуд кожи

Отек

Контактный дерматит.

Покрасневшая кожа

По словам доктора Эммы, алкоголь может вызвать расширение кровеносных сосудов, что приводит к покраснению кожи, особенно лица и шеи. Эта реакция чаще встречается у людей с непереносимостью алкоголя и называется реакцией притока алкоголя, однако часто принимают за аллергию.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что антигистаминные препараты снизят симптомы алкогольного притока, однако они не защитят организм от воздействия ацетальдегида.

Крапивница

Аллергическая реакция на алкоголь может проявляться в виде крапивницы, которая проявляется красными и зудящими крапинками на коже.

Эта реакция часто вызывается иммунным ответом на некоторые ингредиенты алкогольных напитков, такие как зерно, дрожжи или сульфиты.

Зуд кожи

Аллергия или непереносимость алкоголя также может повлечь за собой общий зуд, который может возникнуть сразу после употребления алкоголя или развиваться постепенно со временем.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что антигистаминный препарат снизит симптомы алкогольного притока, однако он не защитит организм от воздействия ацетальдегида.

Кожаный зуд может указывать на аллергию на алкоголь (Скриншот)

Отек

В некоторых случаях аллергическая реакция на алкоголь может привести к отеку губ, языка, лица или горла.

Это явление называется ангионевротический отек и может быть серьезной аллергической реакцией, требующей немедленной медицинской помощи.

Контактный дерматит

Прямой контакт с определенными алкогольными напитками или ингредиентами в них может вызвать контактный дерматит, характеризующийся покраснением, зудом и иногда образованием волдырей на коже. Эта реакция чаще встречается у людей, часто употребляющих алкоголь, например у барменов или пивоваров.