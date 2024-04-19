Чи можна пити алкоголь, якщо у вас підвищений тиск: лікар дав остаточну відповідь

Іноді важко уникнути алкогольних напоїв під час світських заходів, але надмірне вживання алкоголю може збільшити ризик високого кров’яного тиску. Якщо у вас уже є високий кров’яний тиск, ваш лікар, можливо, порадив вам вживати алкоголь у помірних кількостях і зменшити загальне споживання алкоголю.

Чи треба пити алкоголь, щоб підвищити АД, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на VeryWell Health.

Як алкоголь впливає на артеріальний тиск?

Коли ви вживаєте алкоголь, це може призвести до підвищення збудливості симпатичної нервової системи. Коли вона стимулюється або "активується" через стрес або вживання алкоголю, вона працює інтенсивніше, ніж зазвичай.

Коли вона активується алкоголем, може збільшитися частота серцевих скорочень і звузяться кровоносні судини. Це може сприяти таким проблемам зі здоров’ям, як високий кров’яний тиск

Доктор медичних наук Сахадео Рамнаут сказав, що алкоголь також може погіршити або зменшити "барорецептори в мозку, які сприймають артеріальний тиск". Ці барорецептори регулюють артеріальний тиск, виявляючи зміни та сигналізуючи організму про необхідність пристосуватися. Коли вони порушуються вживанням алкоголю, організм може не так ефективно реагувати на зміни артеріального тиску, що призводить до стійкого високого кров’яного тиску.

Алкоголь також стимулює викид адреналіну та переводить організм у режим боротьби або втечі, що призводить до підвищення артеріального тиску.

"Ця складна взаємодія призводить до підвищення артеріального тиску та наступної гіпертонії. Однак, всі мають різну фізіологію, багато людей можуть по-різному реагувати на однакову кількість алкоголю", - додає експерт.

Скільки алкоголю можна безпечно вживати, якщо у вас високий кров'яний тиск?

За словами доктора медичних наук, сертифікованого терапевта Луїса Морледжа, безпечна кількість алкоголю для людини з високим кров’яним тиском залежить від таких факторів, як індивідуальний стан здоров’я, вік, вага, рівень фізичної підготовки тощо.

"Якщо у вас високий кров'яний тиск, можливо, у ваших інтересах пити мінімум", - сказав Морледж.

Загалом експерти стверджують, що люди з високим кров’яним тиском не повинні перевищувати помірне вживання алкоголю, тобто один або менше напою на день для жінок і два або менше напою на день для чоловіків.

За словами Саміра Аміна, доктора медичних наук, кардіолога, значення має не тип алкоголю, а скоріше частота вживання.

"Загальновідомо, що вплив на здоров’я більше залежить від кількості спожитого алкоголю, а не від типу алкоголю", - запевнив він.

Окрім скорочення споживання алкоголю, ви можете змінити спосіб життя, наприклад регулярні фізичні вправи та боротьбу зі стресом, щоб знизити артеріальний тиск.

"Найкращий спосіб підтримувати гарне здоров’я та знижувати артеріальний тиск - це підтримання нормальної ваги, регулярні фізичні вправи та дотримання хорошої дієти з низьким вмістом солі та переважною необробленою їжею", - сказав Амін.