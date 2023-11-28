Ці п'ять "корисних" продуктів насправді шкодять здоров'ю

Лікар розповів про п'ять продуктів, які всі вважають корисними, а вони насправді такими не є і підвищують цукор у крові.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok доктора Міджа Брауна.

Які продукти підвищують рівень цукру в крові

Зазначимо, що відео медика зібрало на TikTok понад мільйон переглядів. Там доктор Мідж пояснив, яких продуктів нам слід уникати через їхню здатність підвищувати рівень цукру в крові.

Швидке зростання рівня цукру в крові може бути спричинене вживанням продуктів з високим глікемічним індексом.

Це змушує підшлункову залозу виділяти більше інсуліну, викликаючи потяг до їжі та переїдання, коли його рівень швидко знижується.

Якщо цей цикл повторюється, може виникнути інсулінорезистентність, а це означає, що клітини організму погано реагують на інсулін, а ваші м'язи, жир та печінка не можуть легко отримувати глюкозу з крові.

Рівень цукру в крові може стати надто високим, оскільки підшлункова залоза виробляє більше інсуліну, щоб допомогти глюкозі проникнути у ваші клітини.

Зрештою це може призвести до діабету 2 типу, запалення, утворення бляшок в артеріях, а також до проблем із серцем та суглобами. Про які ж продукти йдеться?

Фруктовий сік

Запам'ятайте, що в деяких фруктових соках стільки ж цукру, як у банку газування.

"Навіть несолодкий сорт може містити до 26 г вуглеводів, що становить приблизно шість чайних ложок цукру. І все це з дуже невеликою кількістю клітковини", - повідомив лікар.

Фрукти

У списку продуктів, які здаються корисними, але насправді такими не є, є фрукти. Наприклад, манго, ананаси, банани та виноград містять дуже багато цукру і до них слід ставитися як до десерту. Деякі фрукти також містять багато клітковини, а це означає, що вони перетравлюються довше, а повільне вивільнення цукру запобігає стрибку рівня цукру в крові.

Вівсяне молоко

В одній чашці вівсяного молока міститься 15 г вуглеводів, і ми не говоримо про молоко з додаванням цукру. «Не кажучи вже про те, що багато покупних брендів містять консерванти, загусники та емульгатори, жоден з яких не шкідливий для здоров'я нашого кишечника або нашого здоров'я в цілому.

Вівсянка

Ще один спірний продукт, що регулярно рекомендують діабетикам як здоровий варіант. Одна з причин, через яку вівсянку, мабуть, рекомендують дієтологи - це джерело клітковини. Але в одній чашці вівсянки міститься близько восьми грамів клітковини та 62 грами вуглеводів.

Однак важливо пам'ятати, що проста вівсянка багата на поживні речовини і містить розчинну клітковину, звану бета-глюканом, яка сприяє регулярному спорожненню кишечника.

Рисові хлібці

Рисові хлібці часто вважаються здоровою закускою. Незважаючи на низьку калорійність, вони містять багато вуглеводів і дуже мало клітковини.