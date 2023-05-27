Ознаки токсичної дружби, про які вам не говорять. Не ігноруйте їх!
Коли йдеться про токсичні стосунки, всі зазвичай думають про романтичні. Проте дружба - це також взаємовідносини, які потрібно вміти вибудовувати так, щоб ніхто не відчував дискомфорту.
Про те, які ознаки вказують на те що у вас токсична дружба, розповіли в блозі про стосунки, психологію та ментальне здоров'я "Поцілунки" в Instagram.
Емоційний стан
Після спілкування з вашим другом чи подругою, у вас погіршується самопочуття. Може погіршитись настрій, виникнути роздратування тощо.
Спостерігаючи ці ознаки в себе, не ігноруйте їх. Від такої дружби краще відмовитися, щоб вберегти своє психологічне здоров'я.
Перекладання відповідальності
В цій дружбі ви не лише як друг чи подруга, а й мама та психотерапевт або ж навпаки. В такому випадку нерівність буде виливатися в конфлікти або викривлене сприйняття дружби.
Комунікація
Ви самі собі не подобаєтесь у комунікації з компаньйоном, оскільки бачите, що стають більш виразні ваші негативні риси характеру.
У процесі спілкування ви відчуваєте емоційну порожнечу. Здається, що у вас немає спільних тем, окрім шкільних спогадів.
До цього ж, вас не слухають, перебивають, ігнорують вашу думку. Задумайтесь, чи варто витрачати свій час на таку людину.
Особистий простір
Якою міцною не була б ваша дружба, ви все одно залишаєтеся двома різними особистостями. Це означає, що у своєму житті ви самостійно ухвалюєте всі рішення та маєте власний простір. Ваші друзі це розуміють.
Якщо ж відбувається з точністю навпаки, і друг/подруга займає забагато місця та часу у вашому житті, не приймаючи відмов, уникайте таких товаришів.
Як впевнитися, що у вас здорова дружба
- Комунікація з вашим другом/подругою не впливає на ваші настрій або покращує його
- Ваші стосунки - партнерські. Ніхто ні на кого не перекладає відповідальність
- Ви радієте успіхам одне одного та сприяєте особистісному зростанню
- У вашому спілкуванні є місце для переживань та думок кожного з вас
- Ця дружба - можливість стати кращими, вдосконалювати себе, підтримувати одне одного в розвитку
- Спілкування наповнює вас емоціями та відкриває щось нове для обох
- Ти можеш сказати своєму другу/подрузі "ні"
- Приймаєте рішення незалежно від того, що думає приятель (-ка)
Раніше ми писали про те, як на початку стосунків зрозуміти, що чоловік вас використовує.
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