3 ознаки, що проблеми у стосунках створюєте саме ви

Люди схильні звинувачувати у різних проблемах будь-кого, але тільки не себе. А в особистих стосунках більшість вважає, що причиною проблем є обставини та партнер. Але часто буває так, що ми самостійно створюємо проблеми – своїми діями чи мисленням. І що найскладніше - ми це робимо ненавмисно і не усвідомлюємо цього.

Які три ознаки можуть вказувати на те, що причиною проблем можете бути ви самі, розповів психолог Марк Треверс.

Ви надто ідеалізуєте партнера

По суті, ви сприймаєте людину не такою, якою вона є насправді, а такою, якою б ви хотіли її бачити. І на цьому шляху можна зайти настільки далеко, що загубиться будь-який зв'язок із реальністю. А також розуміння – що ж насправді відбувається у стосунках.

Надмірна ідеалізація партнера, піднесення його на п'єдестал – ознака заниженої самооцінки, самоповаги, не впевненості у собі. А це є серйозною перешкодою для налагодження здорових, гармонійних, рівноправних, збалансованих стосунків.

Готовність поступитися своїми моральними принципами заради збереження стосунків, схильність емоційно залежати від поведінки та настрою іншої людини, покладання нереалістично великих очікувань на будь-кого, хто виявив до вас інтерес - все це ні до чого доброго зазвичай не призводить.

Ви намагаєтесь побудувати стосунки з тим, хто нещодавно пережив розрив

Це може говорити про те, що у вас є схильність порушувати особисті межі, не давати людям того особистого часу та простору, яких вони потребують. Є дуже прості способи зрозуміти, чи людина готова до нових стосунків: зверніть увагу, як часто ваш потенційний партнер згадує колишнього (або колишню) у розмовах.

Якщо це відбувається часто, то зважаючи на все, не всі рани загоїлися, і людина переповнена спогадами. Особливо, якщо вона говорить про попереднього партнера в негативному ключі - це означає, що або вона ще не готова рухатися далі, або сама винна у розриві й сильно шкодує.

Ви думаєте, що спільний секс – це вже серйозні стосунки

Той факт, що ви провели разом одну ніч або займаєтеся сексом час від часу, не означає, що ви вже пара. Якщо ви хочете перевести стосунки з цією людиною на новий рівень, то не варто штучно нагнітати ситуацію.

Стосунки повинні розвиватися природним шляхом, запасіться терпінням і працюйте спокійно в цьому напрямку - поділяйте спільні інтереси, більше спілкуйтеся, частіше проводьте час у компанії одне одного поза ліжком.