Признаки токсичной дружбы, о которых вам не говорят. Не игнорируйте их!

Когда речь идет о токсичных отношениях, все обычно думают о романтических. Однако дружба - это также взаимоотношения, которые нужно уметь выстраивать так, чтобы никто не чувствовал дискомфорта.

О том, какие признаки указывают на то, что у вас токсичная дружба, рассказали в блоге об отношениях, психологии и ментальном здоровье "Поцілунки" в Instagram.

Эмоциональное состояние

После общения с вашим другом или подругой у вас ухудшается самочувствие. Может ухудшиться настроение, возникнуть раздражение и т.д.

Наблюдая эти признаки у себя, не игнорируйте их. От такой дружбы лучше отказаться, чтобы уберечь свое психологическое здоровье.

Переложение ответственности

В этой дружбе вы не только как друг или подруга, но и мама и психотерапевт или наоборот. В таком случае неравенство будет выливаться в конфликты или искаженное восприятие дружбы.

Коммуникация

Вы сами себе не нравитесь в коммуникации с компаньоном, поскольку видите, что становятся более выразительны ваши отрицательные черты характера.

В процессе общения вы чувствуете эмоциональную пустоту. Похоже, что у вас нет общих тем, кроме школьных воспоминаний.

К тому же вас не слушают, перебивают, игнорируют ваше мнение. Задумайтесь, стоит ли тратить свое время на такого человека.

Личное пространство

Какой крепкой не была бы ваша дружба, вы все равно остаетесь двумя разными личностями. Это означает, что в своей жизни вы принимаете все решения и имеете собственное пространство. Ваши друзья это понимают.

Если же происходит с точностью наоборот, и друг/подруга занимает слишком много места и времени в вашей жизни, не принимая отказов, избегайте таких товарищей.

Как убедиться, что у вас здоровая дружба