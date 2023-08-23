Эти признаки указывают, что у человека есть экстрасенсорные способности

Существуют люди, которые более чувствительны к энергетике вокруг. Они обладают более обостренной интуицией, могут предвидеть различные события и даже обладать даром ясновидения.

Существуют признаки, которые четко указывают, что у человека есть экстрасенсорные способности. Какие именно - читайте в материале ниже.

Вещие сны, которые сбываются

Если человек видит сны, которые потом сбываются, они - вещие. Этот признак указывает на экстрасенсорное восприятие мира. Мозг во время сна может подключиться к биополю, получая из него информацию о будущем.

Бывает так, что человек видит определенные сны, которые еще нужно расшифровать. Например, сложные проблемы в них представлены большими опасными зверями.

Чтобы развить такую способность, нужно перед сном сфокусировать свои мысли на каком-то вопросе или ситуации, о которой вы хотели бы узнать будущее. А утром нужно записать сон в деталях, сразу после пробуждения.

Влияние на бытовую технику

Сколько раз мы смеялись над друзьями или членами семьи, в присутствии которых постоянно ломается или барахлит бытовая техника. А оказывается, это имеет очень интересное объяснение и может быть связано с экстрасенсорными способностями.

Нестабильность биополя человека может влиять на электронику. Люди с экстрасенсорными способностями могут излучать мощные энергетические потоки, которые влияют на технику. Если такие поломки происходят часто в присутствии определенного человека - будьте уверены, он точно обладает каким-то даром.

Высокая эмпатия

Порой об экстрасенсорных способностях может говорить повышенная чувствительность и эмпатия. Если человек чувствует эмоции и состояния других людей очень сильно и при этом даже чувствовать чужую боль - у этого человека экстрасенсорные способности.

Такие люди могут предвидеть, какие эмоции чувствует другой человек, даже не общаясь с ним. Эта способность может быть связана с восприятием энергетических волн, которые излучают другие люди.

Чувство чьего-то присутствия

Непонятное ощущение присутствия кого-то рядом с вами в тот момент, когда визуально вы никого не видите - одно из проявлений экстрасенсорных способностей.

В такой ситуации, человек улавливает энергетическую сущность, которую люди видеть глазами не могут. Это ощущение может сопровождаться незримыми звуками, словами, неожиданным холодом или теплом.

Предчувствие беды

Порой люди заявляют, что чувствуют приближение какой-то беды или неприятности, которая только должна произойти. И это тоже признак экстрасенсорной интуиции.

Организм реагирует на скрытые энергетические изменения в окружающей среде, предупреждая о возможной опасности. Порой такие ощущения могут проявляться в виде неясной сильной тревоги без повода, внезапном ухудшении настроения и самочувствия - одновременно.

Открытые двери вызывают дискомфорт

Открытые двери, проходы могут вызывать дискомфорт и беспокойство. Это связано с тем, как человек воспринимает энергетические потоки. Он чувствует, как энергия идет через открытые двери и это вызывает беспокойство.

Характерная линия на ладони

Еще одна отличительная черта человека с экстрасенсорными способностями - дугообразная линия под указательным пальцем на ладони. Чем ниже расположение этой линии, тем выше экстрасенсорные способности.