Ці ознаки одразу вкажуть на алергічну реакцію: що може статися після вживання продукту вперше

Проте є ознаки, які миттєво виявлять, що у вас алергія на ту чи іншу їжу.

Світові дослідження показують, що на харчові алергії страждають в середньому до 3% дорослих та до 6% дітей. Часто алергік навіть не здогадується, що є вразливим до певного продукту.

Про це повідомляють на сайті про здоровий спосіб життя "Eat This, Not That".

А чи точно це алергія?

Перш за все варто зрозуміти різницю між харчовою алергією та харчовою непереносністю.

Харчова нестерпність означає, що ваш організм не може переробити певну їжу. Якщо після вживання молочних продуктів людина відчуває здуття живота, сильний дискомфорт чи інші наслідки, скоріше за все в неї непереносимість лактози. Але, на відміну від алергії, це не несе небезпеки для життя.

У випадку алергії на "молочку" реагувати будуть не окремі частини організму, а імунна система, яка своєю чергою викличе реакцію в усьому тілі.

Миттєві ознаки алергії на той чи інший продукт

Кропив'янка

Розвиток сверблячих рубців після вживання певної їжі може бути ознакою того, що у вас харчова алергія. Зазвичай вона виглядає як нашкірні рожеві горбики, схожі на укуси комах.

Якщо ви виявили кропив’янку протягом кількох хвилин або годин після вживання якоїсь їжі, запишіться на обстеження та здачу аналізів.

Дискомфорт у горлі та болісне ковтання

Якщо горло набрякає і важко ковтати, у вас може бути алергія на їжу, яку ви нещодавно їли. Через це може виникнути запалення стравоходу, що й ускладнює ковтання.

Хрипи

Коли організм визначає якусь речовину чужорідною, це викликає алергічну реакцію та відбувається вивільнення гістаміну. Він може призвести до звуження дихальних шляхів, викликаючи у людини хрипи.

Блювота

Це досить підступний синдром, адже може бути ознакою як харчової алергії, так і непереносимості або харчового отруєння. Якщо після споживання певного продукту у вас виникла блювота, краще проконсультуватися зі своїм медичним працівником, щоб розібратися в суті.

Набряк язика

У деяких випадках набряк може вплинути на здатність ковтати. Якщо відчуваєте таку реакцію, варто звернутися до лікаря, щоб визначити, чи є причина для занепокоєння реальною.

Анафілактичний шок

Анафілактичний шок або анафілаксія - це важка та потенційно небезпечна для життя реакція на контакт з алергеном. Проявлятися анафілаксія може в проблемах з ковтанням або диханням, прискореним серцебиттям, а в крайніх випадках людина може навіть втратити свідомість.