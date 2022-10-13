Эти признаки сразу укажут на аллергическую реакцию: что может произойти после употребления продукта впервые
Мировые исследования показывают, что пищевыми аллергиями страдают в среднем до 3% взрослых и до 6% детей. Часто аллергик даже не догадывается, что уязвим к определенному продукту.
Однако есть признаки, которые мгновенно обнаружат, что у вас аллергия на ту или иную пищу.
Об этом сообщают на сайте о здоровом образе жизни "Eat This, Not That".
А точно ли это аллергия?
Прежде всего следует понять разницу между пищевой аллергией и пищевой непереносимостью.
Пищевая непереносимость означает, что ваш организм не может переработать определенную пищу. Если после употребления молочных продуктов человек испытывает вздутие живота, сильный дискомфорт или другие последствия, скорее всего, у него непереносимость лактозы. Но в отличие от аллергии это не несет опасности для жизни.
В случае аллергии на "молочку" реагировать будут не отдельные части организма, а иммунная система, которая в свою очередь вызовет реакцию по всему телу.
Мгновенные признаки аллергии на тот или иной продукт
Крапивница
Развитие зудящих рубцов после еды может быть признаком того, что у вас пищевая аллергия. Обычно она выглядит как накожные розовые бугорки, похожие на укусы насекомых.
Если вы обнаружили крапивницу в течение нескольких минут или часов после еды, запишитесь на обследование и сдачу анализов.
Дискомфорт в горле и мучительное глотание
Если горло набухает и тяжело глотать, у вас может быть аллергия на еду, которую вы недавно ели. Из-за этого может возникнуть воспаление пищевода, что и затрудняет глотание.
Хрипы
Когда организм определяет какое-либо чужеродное вещество, это вызывает аллергическую реакцию и происходит высвобождение гистамина. Он может привести к сужению дыхательных путей, вызывая у человека хрипы.
Рвота
Это довольно коварный синдром, ведь может являться признаком как пищевой аллергии, так и непереносимости или пищевого отравления. Если после потребления определенного продукта возникла рвота, лучше проконсультироваться со своим медицинским работником, чтобы разобраться в сущности.
Отек языка
В некоторых случаях отек может повлиять на способность глотать. Если чувствуете такую реакцию, следует обратиться к врачу, чтобы определить, есть ли причина для беспокойства реальной.
Анафилактический шок
Анафилактический шок или анафилаксия - это тяжелая и потенциально опасная для жизни реакция на контакт с аллергеном. Проявляться анафилаксия может в проблемах с глотанием или дыханием, учащенным сердцебиением, а в крайних случаях человек может даже упасть в обморок.
Раньше мы рассказали, как быстро избавиться от головной боли, если рядом нет таблеток.
Читайте также объяснения, что нужно сделать украинцам, чтобы получить медицинскую помощь.