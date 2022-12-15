Ці ознаки говорять, що ваш чоловік - егоїст у ліжку

5 ознак, що він егоїст у сексі

Прелюдія дуже коротка

Він не думає про те, як тебе "завести". Пара поцілунків і погладжувань - і переходимо до головної події. Проникнення може супроводжуватися болем і дискомфортом, і з часом жінка може почати уникати контактів.

Він не хоче робити вам приємно орально

Так, ніхто не зобов'язаний робити те, чого не хоче. Але якщо він сам не робить, а тебе схиляє до орального задоволення його, це нерівноцінно. Цікаво, що часто чоловіки цього не роблять не через почуття відрази, а тому що просто не вміють і бояться показатися недосвідченими.

У ліжку є тільки його улюблені пози

На твої пропозиції він не реагує, все одно переходячи до того, що йому знайоме і приносить задоволення. При цьому вам може бути незручно чи навіть боляче, але він ігнорує ваші прохання.

У нього швидкий оргазм

Він робить свою справу і отримує задоволення, а ти крутись, як хочеш. Його не цікавить розтягування акту, щоб ви змогли також відчути розрядку, і він не вміє і не хоче вчитися стримуватись.

І на цьому все закінчується

Він не буде продовжувати і робити щось для твого оргазму, а скоріше загорнеться в ковдру і засне. Це крайній прояв егоїзму!