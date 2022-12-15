Эти признаки говорят, что ваш мужчина – эгоист в постели

5 признаков, что он эгоист в сексе

Прелюдия очень короткая

Он не думает о том, как тебя возбудить. Пара поцелуев и поглаживаний – и переходим к главному событию. Проникновение может сопровождаться болью и дискомфортом, и со временем женщина может избегать контактов.

Он не хочет делать вам приятно орально

Да, никто не обязан делать то, чего не хочет. Но если он сам не делает, а тебя склоняет к оральному удовольствию его, это неравноценно. Интересно, что часто мужчины этого не делают не из-за чувства отвращения, а потому что просто не умеют и боятся показаться неопытными.

В постели есть только его любимые позы

На твои предложения он не реагирует, все равно переходя к тому, что ему знакомо и доставляет удовольствие. При этом вам может быть неудобно или даже больно, но он игнорирует ваши просьбы.

У него быстрый оргазм

Он делает свое дело и получает удовольствие, а ты крутись, как хочешь. Его не интересует растягивание акта, чтобы вы смогли почувствовать разрядку, и он не умеет и не хочет учиться сдерживаться.

И на этом все кончается

Он не будет продолжать и делать что-то для твоего оргазма, а скорее закутается в одеяло и уснет. Это - крайнее проявление эгоизма!