RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти признаки говорят, что ваш мужчина – эгоист в постели

По каким признакам мужчина – эгоист в постели (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Часто пары распадаются из-за несоответствия темпераментов или предпочтений в постели. Недовольство сексуальной жизнью скапливается и со временем может стать большой проблемой. Часто это может быть на поверхности и заключаться в эгоистичности мужчины и застенчивости женщины, которая не может откровенно поговорить с партнером о своих потребностях.

Как понять, что мужчина – эгоист в постели, рассказали в Telegram Сексология и отношения.

5 признаков, что он эгоист в сексе

  • Прелюдия очень короткая

Он не думает о том, как тебя возбудить. Пара поцелуев и поглаживаний – и переходим к главному событию. Проникновение может сопровождаться болью и дискомфортом, и со временем женщина может избегать контактов.

  • Он не хочет делать вам приятно орально

Да, никто не обязан делать то, чего не хочет. Но если он сам не делает, а тебя склоняет к оральному удовольствию его, это неравноценно. Интересно, что часто мужчины этого не делают не из-за чувства отвращения, а потому что просто не умеют и боятся показаться неопытными.

  • В постели есть только его любимые позы

На твои предложения он не реагирует, все равно переходя к тому, что ему знакомо и доставляет удовольствие. При этом вам может быть неудобно или даже больно, но он игнорирует ваши просьбы.

  • У него быстрый оргазм

Он делает свое дело и получает удовольствие, а ты крутись, как хочешь. Его не интересует растягивание акта, чтобы вы смогли почувствовать разрядку, и он не умеет и не хочет учиться сдерживаться.

  • И на этом все кончается

Он не будет продолжать и делать что-то для твоего оргазма, а скорее закутается в одеяло и уснет. Это - крайнее проявление эгоизма!

Ранее мы писали, какие грубые ошибки в сексе допускают женщины.

Также читайте о мифах о сексе, в которые время перестать верить.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосункиинтим