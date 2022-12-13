Найгірші помилки, які жінки допускають у ліжку

Заняття коханням вимагає певних навичок, має ряд нюансів, не врахувавши які, можна перетворити це дійство на суцільний фейл.

У статті Styler нижче ми поговоримо про грубі помилки, які можуть допускати у ліжку жінки.

Волосся, волосся, волосся

Незначна неголеність інтимних зон чи ніг звісно, не критична. Але кущі скрізь – на любителя. Якщо ваш партнер не належить до таких поціновувачів, епіляція має бути вашим маст хэвхев.

Цікаво, що особливу огиду у партнера викликають неголені пахви, здавалося би, місце, найменш задіяне під час статевого акту.

Відсутність гігієни і стара запрана білизна

Навіть якщо ви в стосунках вже не перший рік, стежте, щоб від вас добре пахло і вчасно викидайте старенькі трусики і ліфчики, з яких випадають "дужки".

Такі нюанси, може, й не одразу, але з часом охолодять вашого партнера.

Те саме легендарне "брєвно"

Якщо у чоловіків запитати, що вони мають під цим на увазі, то можна почути приблизно таку відповідь: "Це коли дівчина лежить і чекає, поки він зробить все сам".

Звісно, занадто активна партнерка актуальна тільки в фільмах для дорослих. А в реальному житті ви можете виглядати, як собачка, який довго не бачив господаря і виявляє зайві емоції.

Щоб не отримати славу "брєвна" чи не налякати активністю, слухайте свої відчуття і відповідайте партнерові: поцілунками, реагуйте на пестощі і будьте в процесі, а не чекайте, поки це все закінчиться.

"І це все?"

Так, буває, що чоловік швидкий, або швидший, ніж ви очікували. Але ставити питання "І це все?" - це взагалі фейл. Краще скажіть, мовляв, "Ох ти і гарячий", чи "Бачу, я тебе дуже заводжу".

А далі дайте йому час на те, щоб відновитися, і можна продовжувати. Зазвичай, наступний захід буде довшим і чоловік реабілітується за "поспішайку".

"Ти ще там довго?"

Ох, жінки, навіть якщо процес затягнувся і ви вже встигли отримати своє задоволення, ніколи не кажіть такого вголос чи не виказуйте, що вам набридло.

Якщо це дійсно так, попросіть паузу, скажіть, що трохи втомилися і продовжите після невеличкої перерви. Але не кажіть ніколи фразу: «Ти ще там довго?» Це образить вашого партнера.

"А Вова робив це краще"

Оце вже справжній ніж під ребро. Якщо вам набридли стосунки і ви хочете розійтися, така фраза може стати секретною зброєю, після якої чоловіки не повертаються.

Якщо ж вас не влаштовує якість сексу з вашим партнером, варто коректно про це поговорити, а бажано показати – як саме ви любите, коли вам роблять приємно.

Повірте, чоловік із задоволенням увійде в роль учня, який дослідить ваше тіло.