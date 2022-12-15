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Ці ознаки говорять, що ваш чоловік - егоїст у ліжку

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Четвер 15 грудня 2022 22:22
Ці ознаки говорять, що ваш чоловік - егоїст у ліжку За якими ознаками чоловік – егоїст в ліжку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Часто пари розпадаються через невідповідність темпераментів чи уподобань у ліжку. Невдоволеність сексуальним життям накопичується і з часом може стати великою проблемою. Часто це може бути на поверхні і полягати в егоїстичності чоловіки і сором’язливості жінки, яка не може відверто поговорити з партнером про свої потреби.

Як зрозуміти, що чоловік – егоїст у ліжку, розповіли в Telegram Сексологія і стосунки.

5 ознак, що він егоїст у сексі

  • Прелюдія дуже коротка

Він не думає про те, як тебе "завести". Пара поцілунків і погладжувань - і переходимо до головної події. Проникнення може супроводжуватися болем і дискомфортом, і з часом жінка може почати уникати контактів.

  • Він не хоче робити вам приємно орально

Так, ніхто не зобов'язаний робити те, чого не хоче. Але якщо він сам не робить, а тебе схиляє до орального задоволення його, це нерівноцінно. Цікаво, що часто чоловіки цього не роблять не через почуття відрази, а тому що просто не вміють і бояться показатися недосвідченими.

  • У ліжку є тільки його улюблені пози

На твої пропозиції він не реагує, все одно переходячи до того, що йому знайоме і приносить задоволення. При цьому вам може бути незручно чи навіть боляче, але він ігнорує ваші прохання.

  • У нього швидкий оргазм

Він робить свою справу і отримує задоволення, а ти крутись, як хочеш. Його не цікавить розтягування акту, щоб ви змогли також відчути розрядку, і він не вміє і не хоче вчитися стримуватись.

  • І на цьому все закінчується

Він не буде продовжувати і робити щось для твого оргазму, а скоріше загорнеться в ковдру і засне. Це крайній прояв егоїзму!

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