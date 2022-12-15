ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти признаки говорят, что ваш мужчина – эгоист в постели

Новина українською →
Четверг 15 декабря 2022 22:22
Эти признаки говорят, что ваш мужчина – эгоист в постели По каким признакам мужчина – эгоист в постели (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Часто пары распадаются из-за несоответствия темпераментов или предпочтений в постели. Недовольство сексуальной жизнью скапливается и со временем может стать большой проблемой. Часто это может быть на поверхности и заключаться в эгоистичности мужчины и застенчивости женщины, которая не может откровенно поговорить с партнером о своих потребностях.

Как понять, что мужчина – эгоист в постели, рассказали в Telegram Сексология и отношения.

5 признаков, что он эгоист в сексе

  • Прелюдия очень короткая

Он не думает о том, как тебя возбудить. Пара поцелуев и поглаживаний – и переходим к главному событию. Проникновение может сопровождаться болью и дискомфортом, и со временем женщина может избегать контактов.

  • Он не хочет делать вам приятно орально

Да, никто не обязан делать то, чего не хочет. Но если он сам не делает, а тебя склоняет к оральному удовольствию его, это неравноценно. Интересно, что часто мужчины этого не делают не из-за чувства отвращения, а потому что просто не умеют и боятся показаться неопытными.

  • В постели есть только его любимые позы

На твои предложения он не реагирует, все равно переходя к тому, что ему знакомо и доставляет удовольствие. При этом вам может быть неудобно или даже больно, но он игнорирует ваши просьбы.

  • У него быстрый оргазм

Он делает свое дело и получает удовольствие, а ты крутись, как хочешь. Его не интересует растягивание акта, чтобы вы смогли почувствовать разрядку, и он не умеет и не хочет учиться сдерживаться.

  • И на этом все кончается

Он не будет продолжать и делать что-то для твоего оргазма, а скорее закутается в одеяло и уснет. Это - крайнее проявление эгоизма!

Ранее мы писали, какие грубые ошибки в сексе допускают женщины.

Также читайте о мифах о сексе, в которые время перестать верить.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки интим