Ці овочі заборонено давати домашнім тваринам: сильно шкодять здоров'ю
Часто домашні тварини випрошують у господарів щось смачненьке. Інколи навіть люди балують тваринок забороненими овочами, але краще так не робити.
Про це розповіла ветеринар та зоопсихолог Лілія Лободіна в Instagram.
Овочі - це невід’ємна складова раціону домашніх улюбленців. Вони є джерелом клітковини, вітамінів та мікроелементів.
Однак, щоб уникнути проблем з ШКТ і алергією, важливо знати, якими овочами можна, а якими категорично не можна пригощати улюбленця.
Фахівець каже, що домашнім тваринам можна:
- Моркву - містить вітаміни груп А, В, С, Е, Р та мікроелементи (Р, К, Мg, I, Fe, Cu, Zn). Бета-каротин позитивно впливає на зір, шерсть, має протипухлинні властивості;
- Огірок - нормалізує роботу кишечника, містить вітаміни (С, К, В) та мікроелементи (К, Mg, Cu), має сечогінну дію, підтримує суглоби
- Помідор - містить вітаміни груп В, С, Е;
- Болгарський перець - має вітаміни групи В (підтримують стан шерсті), K (підтримують серце), Ca и Mg (сприяють розвитку та підтримці опорно-рухового апарата);
- Кабачок - містить фолієву кислоту, вітаміни (А, С), мікроелементи (Са, К). Овоч корисний для здоров‘я серця та регулює роботу кишечника й очищає його;
- Гарбуз - містить К, Fe, P, відновлює запалені слизові оболонки, підтримує печінку, позбавляє закрепів та знижує підвищену кислотність шлунку.
Однак, є і перелік заборонених продуктів які можуть нашкодити тваринам та викликати незворотні дії. У список входять такі популярні овочі:
- Картопля - в сирому вигляді містить токсичний алкалоїд соланін. Відварена чи запечена картопля також не є корисною, оскільки перенасичена крохмалем. Надлишок крохмалю в організмі призводить до захворювань суглобів. Картопля закупорює ШКТ, що може мати небезпечні наслідки;
- Білокачанна капуста - спричиняє метеоризм та кишкові коліки;
- Броколі - містить небезпечний ізоціанат. Можна вживати лише відвареною та у невеликій кількості;
- Кукурудза - може спричиняти алергію та метеоризм;
- Баклажан - небезпечний для тварин, у яких проблеми з нирками;
- Буряк - може спричиняти алергію та діарею. Можна давати в дуже малій кількості улюбленцям з рижою шерстю;
- Цибуля та часник - містять тіосульфати, які спричиняють анемію та фітонциди;
- Зелень - ШКТ кішок та собак не призначений для перетравлювання зелені.
Кожна людина повинна подбати, щоб до раціону її домашнього улюбленця не потрапили заборонені продукти.
Раніше ми повідомляли, які продукти категорично не можна давати домашнім тваринам.
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