Ці овочі заборонено давати домашнім тваринам: сильно шкодять здоров'ю

Часто домашні тварини випрошують у господарів щось смачненьке. Інколи навіть люди балують тваринок забороненими овочами, але краще так не робити.

Про це розповіла ветеринар та зоопсихолог Лілія Лободіна в Instagram .

Овочі - це невід’ємна складова раціону домашніх улюбленців. Вони є джерелом клітковини, вітамінів та мікроелементів.

Однак, щоб уникнути проблем з ШКТ і алергією, важливо знати, якими овочами можна, а якими категорично не можна пригощати улюбленця.

Фахівець каже, що домашнім тваринам можна:

Моркву - містить вітаміни груп А, В, С, Е, Р та мікроелементи (Р, К, Мg, I, Fe, Cu, Zn). Бета-каротин позитивно впливає на зір, шерсть, має протипухлинні властивості;

Огірок - нормалізує роботу кишечника, містить вітаміни (С, К, В) та мікроелементи (К, Mg, Cu), має сечогінну дію, підтримує суглоби

Помідор - містить вітаміни груп В, С, Е;

Болгарський перець - має вітаміни групи В (підтримують стан шерсті), K (підтримують серце), Ca и Mg (сприяють розвитку та підтримці опорно-рухового апарата);

Кабачок - містить фолієву кислоту, вітаміни (А, С), мікроелементи (Са, К). Овоч корисний для здоров‘я серця та регулює роботу кишечника й очищає його;

Гарбуз - містить К, Fe, P, відновлює запалені слизові оболонки, підтримує печінку, позбавляє закрепів та знижує підвищену кислотність шлунку.

Однак, є і перелік заборонених продуктів які можуть нашкодити тваринам та викликати незворотні дії. У список входять такі популярні овочі:

Картопля - в сирому вигляді містить токсичний алкалоїд соланін. Відварена чи запечена картопля також не є корисною, оскільки перенасичена крохмалем. Надлишок крохмалю в організмі призводить до захворювань суглобів. Картопля закупорює ШКТ, що може мати небезпечні наслідки;

Білокачанна капуста - спричиняє метеоризм та кишкові коліки;

Броколі - містить небезпечний ізоціанат. Можна вживати лише відвареною та у невеликій кількості;

Кукурудза - може спричиняти алергію та метеоризм;

Баклажан - небезпечний для тварин, у яких проблеми з нирками;

Буряк - може спричиняти алергію та діарею. Можна давати в дуже малій кількості улюбленцям з рижою шерстю;

Цибуля та часник - містять тіосульфати, які спричиняють анемію та фітонциди;

Зелень - ШКТ кішок та собак не призначений для перетравлювання зелені.

Кожна людина повинна подбати, щоб до раціону її домашнього улюбленця не потрапили заборонені продукти.