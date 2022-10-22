Эти овощи запрещено давать домашним животным: сильно вредят здоровью
Часто домашние животные выпрашивают у хозяев что-нибудь вкусненькое. Иногда даже люди балуют животных запретными овощами, но лучше так не делать.
Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.
Овощи - это неотъемлемая составляющая рациона домашних любимцев. Они являются источником клетчатки, витаминов и микроэлементов.
Однако во избежание проблем с ЖКТ и аллергией важно знать, какими овощами можно, а какими категорически нельзя угощать любимца.
Специалист говорит, что домашним животным можно:
- Морковь - содержит витамины групп А, В, С, Е, Р и микроэлементы (Р, К, Мg, I, Fe, Cu, Zn). Бета-каротин оказывает положительное влияние на зрение, шерсть, обладает противоопухолевыми свойствами;
- Огурец - нормализует работу кишечника, содержит витамины (С, К, В) и микроэлементы (К, Mg, Cu), оказывает мочегонное действие, поддерживает суставы.
- Помидор - содержит витамины групп В, С, Е;
- Болгарский перец - имеет витамины группы В (поддерживают состояние шерсти), K (поддерживают сердце), Ca и Mg (способствуют развитию и поддержке опорно-двигательного аппарата);
- Кабачок - содержит фолиевую кислоту, витамины (А, С), микроэлементы (Са, К). Овощ полезен здоровью сердца и регулирует работу кишечника и очищает его;
- Тыква - содержит К, Fe, P, восстанавливает воспаленные слизистые оболочки, поддерживает печень, лишает запоров и снижает повышенную кислотность желудка.
Однако есть и перечень запрещенных продуктов, которые могут навредить животным и вызвать необратимые действия. В список входят следующие популярные овощи:
- Картофель - в сыром виде содержит токсичный алкалоид соланин. Отварной или запеченный картофель также не полезен, поскольку перенасыщен крахмалом. Избыток крахмала в организме приводит к заболеваниям суставов. Картофель закупоривает ЖКТ, что может иметь опасные последствия;
- Белокочанная капуста - вызывает метеоризм и кишечные колики;
- Брокколи - содержит опасный изоцианат. Можно употреблять только отварной и в небольшом количестве;
- Кукуруза - может вызывать аллергию и метеоризм;
- Баклажан - опасен для животных, у которых проблемы с почками;
- Свекла - может вызвать аллергию и диарею. Можно давать в очень малом количестве любимцам с рыжей шерстью;
- Лук и чеснок - содержат тиосульфаты, вызывающие анемию и фитонциды;
- Зелень - ЖКТ кошек и собак не предназначен для переваривания зелени.
Каждый человек должен позаботиться, чтобы в рацион его домашнего питомца не попали запрещенные продукты.
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