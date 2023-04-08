Ці овочі потрібно висадити у квітні, щоб мати щедрий врожай

Помідори

Томати дуже люблять тепло та не сприймають температурні коливання, а тим паче зниження. Висаджувати в ґрунт їх варто в кінці квітня, коли земля остаточно прогріється.

Оптимальна температура для висадки - близько +15 градусів. Зазвичай для висадки обирають ранкові або вечірні години прохолодного дня. Вважається, що так розсада легше пристосується до нових умов.

Перець

Він за вимогами є подібним до розсади помідорів. Так само не любить холод і перепади температур, тому висадку перцю також можна відкласти на кінець місяця. Причому середня температура протягом доби не повинна бути нижчою за 16-17 градусів.

Морква

Це той овоч, який потребує певного часу для того, щоб прорости. Перші паростки з'являються в середньому протягом 2-3 тижнів. Морква дуже любить сонце, але не сприймає велику кількість вологи.

Тому тільки-но денна температура стабілізується, а холоди відступлять, джерело вітамінів можна садити в землю.

Огірки

У теплиці огірки можна висаджувати з перших чисел квітня. Зауважте, що сприятлива для них температура повинна становити приблизно 20 градусів. Враховуючи, що огірки теплолюбні, тому й поливати їх варто лише теплою водою.

Редис

Якщо на вулиці кілька днів тримається "плюсова" температура, можете сміливо висаджувати насіння редиски в ґрунт. Перед цим насіння можна замочити задля прискорення процесу.

Сіяти редиску можна кілька разів з інтервалом у пару тижнів. Тоді у вас протягом сезону завжди буде свіжий домашній овоч.

Бобові

Найпершими можна висадити боби. Їхня перевага полягає в тому, що вони легко переносять нетривалі негативні температури. Навіть за чотирьох градусів тепла з'являться перші сходження.

А от квасоля та горох є більш теплолюбними, тому їхнє висадження краще залишити на другу половину квітня. Враховуйте, що температура повинна становити 17-20 градусів.