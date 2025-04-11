Подарують емоції у похмурі дні: ці серіали зроблять весну яскравішою

Погода в Україні останнім часом вражає мінливістю та сірістю. Похмурі дні затягнулися, що псує настрій. Пропонуємо зануритися в історії сповнені сонячної атмосфери. Інтриги та гострі сюжети змусять забути про негоду за вікном!

Від детективів до психологічних драм - РБК-Україна ділиться добіркою серіалів, які подарують емоції у похмурі дні.

"Білий лотос"

Сатиричний серіал розповідає про життя багатих гостей та працівників елітних курортів "Білий лотос". Кожен сезон занурює в нову історію з таємницями, що приховують герої під час райського відпочинку. Фінал завжди непередбачуваний та емоційний.



"Зовнішні мілини"

Дія серіалу розгортається на мальовничих берегах Північної Кароліни, де живуть багаті та бідні. Група підлітків-аутсайдерів вирішує докорінно змінити своє життя, вирушивши на пошук загубленого скарбу. У спробі збагатитися вони розкривають давні таємниці, проходять небезпечні випробування та водночас насолоджуються сонячними пейзажами.



"Суперники"

Британський драматичний серіал занурює у безжальний світ незалежного телебачення 1986 року, де зачіски великі, а амбіції ще більші. Угоди укладаються як у залах засідань, так і в спальнях. Ніхто не може бути впевненим, хто вийде переможцем.



"Гаваї 5-0"

Динамічний серіал про роботу поліції на Гавайських островах. Елітний спецпідрозділ "П'ять-0" розкриває важкі злочини, захищаючи населення від небезпеки. Мальовничі краєвиди та харизматичні герої забезпечать гарним настроєм.



"Острів фантазій"

Уявіть, що кожна ваша фантазія може стати реальністю? Саме так відбувається з героями "Острову". Події розгортаються на тропічному острові, де будь-яка мрія гостя втілюється у життя. Проте бажання можуть отримати непередбачувані, тож гостям доводиться зіштовхнутися з глибокими страхами та спогадами.