Ці найкращі протизапальні продукти повинні бути в раціоні кожного

Артрит може спричинити сильний біль суглобів. Для тих, хто бореться з такими проблемами, як остеоартрит і ревматоїдний артрит, вкрай важливо знайти способи полегшити щоденний дискомфорт.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Coventry Live.
Ерготерапевт Джулі Дженнінгс запропонувала людям, які страждають на артрит, уважно стежити за своїм раціоном.
"Доведено, що деякі інгредієнти зменшують запалення, зміцнюють вашу імунну систему та кістки", - зазначила вона.
Воно багате джерелом альфа-ліноленової кислоти (ALA, типу рослинної омега-3 жирної кислоти).
Природні антиоксиданти в ягодах можуть допомогти запобігти артриту, борючись із вільними радикалами в організмі, які потенційно можуть пошкодити клітини та сприяти запальним процесам.
Експерт зазначив, що вправи відіграють важливу роль у запобіганні скутості суглобів і м’язів. Через це важливо часто прогулюватись, плавати та їздити на велосипеді.
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