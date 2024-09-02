Ці найкращі протизапальні продукти повинні бути в раціоні кожного

Ерготерапевт Джулі Дженнінгс запропонувала людям, які страждають на артрит, уважно стежити за своїм раціоном.

"Доведено, що деякі інгредієнти зменшують запалення, зміцнюють вашу імунну систему та кістки", - зазначила вона.

Воно багате джерелом альфа-ліноленової кислоти (ALA, типу рослинної омега-3 жирної кислоти).

Природні антиоксиданти в ягодах можуть допомогти запобігти артриту, борючись із вільними радикалами в організмі, які потенційно можуть пошкодити клітини та сприяти запальним процесам.

Експерт зазначив, що вправи відіграють важливу роль у запобіганні скутості суглобів і м’язів. Через це важливо часто прогулюватись, плавати та їздити на велосипеді.