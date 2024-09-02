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Эти лучшие противовоспалительные продукты должны быть в рационе каждого

Какие продукты помогают избежать воспаления (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Артрит может вызвать сильную боль суставов. Для тех, кто борется с такими проблемами как остеоартрит и ревматоидный артрит, крайне важно найти способы облегчить ежедневный дискомфорт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Coventry Live.

Эрготерапевт Джули Дженнингс предложила людям, страдающим артритом, внимательно следить за своим рационом.

"Доказано, что некоторые ингредиенты уменьшают воспаление, укрепляют вашу иммунную систему и кости", - отметила она.

Оно богато источником альфа-линоленовой кислоты (ALA, типа растительной омега-3 жирной кислоты).

Природные антиоксиданты в ягодах могут помочь предотвратить артрит, борясь со свободными радикалами в организме, которые могут повредить клетки и способствовать воспалительным процессам.

Эксперт отметил, что упражнения играют важную роль в предотвращении скованности суставов и мышц. Поэтому важно часто прогуливаться, плавать и ездить на велосипеде.

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