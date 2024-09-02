Эти лучшие противовоспалительные продукты должны быть в рационе каждого

Эрготерапевт Джули Дженнингс предложила людям, страдающим артритом, внимательно следить за своим рационом.

"Доказано, что некоторые ингредиенты уменьшают воспаление, укрепляют вашу иммунную систему и кости", - отметила она.

Оно богато источником альфа-линоленовой кислоты (ALA, типа растительной омега-3 жирной кислоты).

Природные антиоксиданты в ягодах могут помочь предотвратить артрит, борясь со свободными радикалами в организме, которые могут повредить клетки и способствовать воспалительным процессам.

Эксперт отметил, что упражнения играют важную роль в предотвращении скованности суставов и мышц. Поэтому важно часто прогуливаться, плавать и ездить на велосипеде.