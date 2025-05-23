Ці народні методи не допоможуть при тополиному пуху: міфи й правда

Навесні-влітку вулиці вкриваються білим покривалом тополиного пуху. Багато хто намагається боротися з дискомфортом за допомогою народних методів, але деякі з них не лише неефективні, а іноді й небезпечні.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про міфи, в які варто перестати вірити.
Є чимало народних методів, які люди застосовують для боротьби з тополиним пухом або алергією на нього, але не всі з них ефективні, а деякі навіть можуть зашкодити.
Промивання носа відварами трав
Часто люди промивають носа відваром трав - ромашкою чи календулою. Але це не допомагає і може викликати подразнення або алергічну реакцію на самі трави.
Краще використовувати фізіологічний розчин або аптечні спреї на основі морської води.
Вживання меду
Існує думка, що місцевий мед допоможе виробити імунітет до місцевих алергенів.
Однак, це не діє, адже тополиний пух сам по собі не є алергеном, а переносить пилок. Тому мед не допомагає від алергії саме на пилок, який прилипає до пуху.
Розвішування мокрих простирадл на вікнах
Цей метод частково допомагає, але:
За словами педіатра Тетяни Брайцари, алергію викликає не сам пух, а те, що він на собі переносить: трави-бур'яни, пилок та спори та пил.
Тому алергікам не варто забувати про загальні принципи. На час цвітіння рекомендується
Пух може осідати на слизовій оболонці очей, носа та викликати механічне подразнення:
Тому лікар радить в такий період вмикати іонізатор повітря.
Кондиціонер зменшить кількість алергену у приміщенні, лише якщо він оснащений спеціальним фільтром. Звичайні кондиціонери підвищать концентрацію пилку в приміщенні.
Також намагайтеся не сушити білизну на балконі і якнайчастіше проводьте вологе прибирання.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка педіатра Тетяни Брайцари та сайт Wyndly.