Эти народные методы не помогут при тополином пухе: мифы и правда

Какие методы не помогают

Есть немало народных методов, которые люди применяют для борьбы с тополиным пухом или аллергией на него, но не все из них эффективны, а некоторые даже могут навредить.

Промывание носа отварами трав

Часто люди промывают нос отваром трав - ромашкой или календулой. Но это не помогает и может вызвать раздражение или аллергическую реакцию на сами травы.

Лучше использовать физиологический раствор или аптечные спреи на основе морской воды.

Употребление меда

Существует мнение, что местный мед поможет выработать иммунитет к местным аллергенам.

Однако, это не действует, ведь тополиный пух сам по себе не является аллергеном, а переносит пыльцу. Поэтому мед не помогает от аллергии именно на пыльцу, которая прилипает к пуху.

Развешивание мокрых простыней на окнах

Этот метод частично помогает, но:

собирает лишь часть пуха

может стать источником плесени или затхлого запаха

не уменьшает попадание пыльцы (аллергенов), которая мельче пуха

Что действительно поможет

По словам педиатра Татьяны Брайцары, аллергию вызывает не сам пух, а то, что он на себе переносит: травы-сорняки, пыльца, споры и пыль.

Поэтому аллергикам не стоит забывать об общих принципах. На время цветения рекомендуется

носить одежду, максимально закрывающую кожу

выходя на улицу, обязательно берите с собой головной убор

солнцезащитные очки

реже будьте за городом, особенно в ветреные и засушливые дни

по возвращении домой, нужно тщательно умыться, а еще лучше принять душ и переодеться. Ведь пыльца накапливается на коже, слизистых, в волосах и одежде, и еще долгое время может доставлять беспокойство

носить маску, механически защищающую полости рта и носоглотки от попадания пуха.

во время поездок на машине закрывать окна при приближении к скоплениям тополиного пуха

обходите стороной места скопления тополей и пуха

Пух может оседать на слизистой оболочке глаз, носа и вызывать механическое раздражение:

заложенность носа, зуд и чихание, насморк

покраснение глаз

першение в горле и одышка без причины

Поэтому врач советует в такой период включать ионизатор воздуха.

Кондиционер уменьшит количество аллергена в помещении, только если он оснащен специальным фильтром. Обычные кондиционеры повысят концентрацию пыльцы в помещении.

Также старайтесь не сушить белье на балконе и как можно чаще проводите влажную уборку.