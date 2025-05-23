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Эти народные методы не помогут при тополином пухе: мифы и правда

Народные методы лечения тополиного пуха, которые не помогают (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Весной-летом улицы покрываются белым покрывалом тополиного пуха. Многие пытаются бороться с дискомфортом с помощью народных методов, но некоторые из них не только неэффективны, а иногда и опасны.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о мифах, в которые стоит перестать верить.

Какие методы не помогают

Есть немало народных методов, которые люди применяют для борьбы с тополиным пухом или аллергией на него, но не все из них эффективны, а некоторые даже могут навредить.

Промывание носа отварами трав

Часто люди промывают нос отваром трав - ромашкой или календулой. Но это не помогает и может вызвать раздражение или аллергическую реакцию на сами травы.

Лучше использовать физиологический раствор или аптечные спреи на основе морской воды.

Употребление меда

Существует мнение, что местный мед поможет выработать иммунитет к местным аллергенам.

Однако, это не действует, ведь тополиный пух сам по себе не является аллергеном, а переносит пыльцу. Поэтому мед не помогает от аллергии именно на пыльцу, которая прилипает к пуху.

Развешивание мокрых простыней на окнах

Этот метод частично помогает, но:

  • собирает лишь часть пуха
  • может стать источником плесени или затхлого запаха
  • не уменьшает попадание пыльцы (аллергенов), которая мельче пуха

Что действительно поможет

По словам педиатра Татьяны Брайцары, аллергию вызывает не сам пух, а то, что он на себе переносит: травы-сорняки, пыльца, споры и пыль.

Поэтому аллергикам не стоит забывать об общих принципах. На время цветения рекомендуется

  • носить одежду, максимально закрывающую кожу
  • выходя на улицу, обязательно берите с собой головной убор
  • солнцезащитные очки
  • реже будьте за городом, особенно в ветреные и засушливые дни
  • по возвращении домой, нужно тщательно умыться, а еще лучше принять душ и переодеться. Ведь пыльца накапливается на коже, слизистых, в волосах и одежде, и еще долгое время может доставлять беспокойство
  • носить маску, механически защищающую полости рта и носоглотки от попадания пуха.
  • во время поездок на машине закрывать окна при приближении к скоплениям тополиного пуха
  • обходите стороной места скопления тополей и пуха

Пух может оседать на слизистой оболочке глаз, носа и вызывать механическое раздражение:

  • заложенность носа, зуд и чихание, насморк
  • покраснение глаз
  • першение в горле и одышка без причины

Поэтому врач советует в такой период включать ионизатор воздуха.

Кондиционер уменьшит количество аллергена в помещении, только если он оснащен специальным фильтром. Обычные кондиционеры повысят концентрацию пыльцы в помещении.

Также старайтесь не сушить белье на балконе и как можно чаще проводите влажную уборку.

 

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница педиатра Татьяны Брайцары и сайт Wyndly.

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