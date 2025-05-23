Эти народные методы не помогут при тополином пухе: мифы и правда

Весной-летом улицы покрываются белым покрывалом тополиного пуха. Многие пытаются бороться с дискомфортом с помощью народных методов, но некоторые из них не только неэффективны, а иногда и опасны.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о мифах, в которые стоит перестать верить.
Есть немало народных методов, которые люди применяют для борьбы с тополиным пухом или аллергией на него, но не все из них эффективны, а некоторые даже могут навредить.
Промывание носа отварами трав
Часто люди промывают нос отваром трав - ромашкой или календулой. Но это не помогает и может вызвать раздражение или аллергическую реакцию на сами травы.
Лучше использовать физиологический раствор или аптечные спреи на основе морской воды.
Употребление меда
Существует мнение, что местный мед поможет выработать иммунитет к местным аллергенам.
Однако, это не действует, ведь тополиный пух сам по себе не является аллергеном, а переносит пыльцу. Поэтому мед не помогает от аллергии именно на пыльцу, которая прилипает к пуху.
Развешивание мокрых простыней на окнах
Этот метод частично помогает, но:
По словам педиатра Татьяны Брайцары, аллергию вызывает не сам пух, а то, что он на себе переносит: травы-сорняки, пыльца, споры и пыль.
Поэтому аллергикам не стоит забывать об общих принципах. На время цветения рекомендуется
Пух может оседать на слизистой оболочке глаз, носа и вызывать механическое раздражение:
Поэтому врач советует в такой период включать ионизатор воздуха.
Кондиционер уменьшит количество аллергена в помещении, только если он оснащен специальным фильтром. Обычные кондиционеры повысят концентрацию пыльцы в помещении.
Также старайтесь не сушить белье на балконе и как можно чаще проводите влажную уборку.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница педиатра Татьяны Брайцары и сайт Wyndly.