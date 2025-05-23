Ці народні методи не допоможуть при тополиному пуху: міфи й правда

Навесні-влітку вулиці вкриваються білим покривалом тополиного пуху. Багато хто намагається боротися з дискомфортом за допомогою народних методів, але деякі з них не лише неефективні, а іноді й небезпечні.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про міфи, в які варто перестати вірити.

Які методи не допомагають

Є чимало народних методів, які люди застосовують для боротьби з тополиним пухом або алергією на нього, але не всі з них ефективні, а деякі навіть можуть зашкодити.

Промивання носа відварами трав

Часто люди промивають носа відваром трав - ромашкою чи календулою. Але це не допомагає і може викликати подразнення або алергічну реакцію на самі трави.

Краще використовувати фізіологічний розчин або аптечні спреї на основі морської води.

Вживання меду

Існує думка, що місцевий мед допоможе виробити імунітет до місцевих алергенів.

Однак, це не діє, адже тополиний пух сам по собі не є алергеном, а переносить пилок. Тому мед не допомагає від алергії саме на пилок, який прилипає до пуху.

Розвішування мокрих простирадл на вікнах

Цей метод частково допомагає, але:

збирає лише частину пуху

може стати джерелом плісняви або затхлого запаху

не зменшує потрапляння пилку (алергенів), який дрібніший за пух

Що дійсно допоможе

За словами педіатра Тетяни Брайцари, алергію викликає не сам пух, а те, що він на собі переносить: трави-бур'яни, пилок та спори та пил.

Тому алергікам не варто забувати про загальні принципи. На час цвітіння рекомендується

носити одяг, що максимально закриває шкіру

виходячи на вулицю, обов'язково беріть із собою головний убір

сонцезахисні окуляри

рідше будьте за містом, особливо у вітряні та посушливі дні

після повернення додому, потрібно ретельно вмитися, а ще краще прийняти душ і переодягтися. Адже пилок накопичується на шкірі, слизових, у волоссі та одязі, і ще довгий час може завдавати занепокоєння

носити маску, що механічно захищає порожнини рота і носоглотки від потрапляння пуху.

під час поїздок на машині зачиняти вікна при наближенні до скупчень тополиного пуху

обходьте стороною місця скупчення тополь і пуху

Пух може осідати на слизовій оболонці очей, носа та викликати механічне подразнення:

закладеність носа, свербіж і чхання, нежить

почервоніння очей

першіння у горлі та задишка без причини

Тому лікар радить в такий період вмикати іонізатор повітря.

Кондиціонер зменшить кількість алергену у приміщенні, лише якщо він оснащений спеціальним фільтром. Звичайні кондиціонери підвищать концентрацію пилку в приміщенні.

Також намагайтеся не сушити білизну на балконі і якнайчастіше проводьте вологе прибирання.