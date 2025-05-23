Эти народные методы не помогут при тополином пухе: мифы и правда
Весной-летом улицы покрываются белым покрывалом тополиного пуха. Многие пытаются бороться с дискомфортом с помощью народных методов, но некоторые из них не только неэффективны, а иногда и опасны.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о мифах, в которые стоит перестать верить.
Какие методы не помогают
Есть немало народных методов, которые люди применяют для борьбы с тополиным пухом или аллергией на него, но не все из них эффективны, а некоторые даже могут навредить.
Промывание носа отварами трав
Часто люди промывают нос отваром трав - ромашкой или календулой. Но это не помогает и может вызвать раздражение или аллергическую реакцию на сами травы.
Лучше использовать физиологический раствор или аптечные спреи на основе морской воды.
Употребление меда
Существует мнение, что местный мед поможет выработать иммунитет к местным аллергенам.
Однако, это не действует, ведь тополиный пух сам по себе не является аллергеном, а переносит пыльцу. Поэтому мед не помогает от аллергии именно на пыльцу, которая прилипает к пуху.
Развешивание мокрых простыней на окнах
Этот метод частично помогает, но:
- собирает лишь часть пуха
- может стать источником плесени или затхлого запаха
- не уменьшает попадание пыльцы (аллергенов), которая мельче пуха
Что действительно поможет
По словам педиатра Татьяны Брайцары, аллергию вызывает не сам пух, а то, что он на себе переносит: травы-сорняки, пыльца, споры и пыль.
Поэтому аллергикам не стоит забывать об общих принципах. На время цветения рекомендуется
- носить одежду, максимально закрывающую кожу
- выходя на улицу, обязательно берите с собой головной убор
- солнцезащитные очки
- реже будьте за городом, особенно в ветреные и засушливые дни
- по возвращении домой, нужно тщательно умыться, а еще лучше принять душ и переодеться. Ведь пыльца накапливается на коже, слизистых, в волосах и одежде, и еще долгое время может доставлять беспокойство
- носить маску, механически защищающую полости рта и носоглотки от попадания пуха.
- во время поездок на машине закрывать окна при приближении к скоплениям тополиного пуха
- обходите стороной места скопления тополей и пуха
Пух может оседать на слизистой оболочке глаз, носа и вызывать механическое раздражение:
- заложенность носа, зуд и чихание, насморк
- покраснение глаз
- першение в горле и одышка без причины
Поэтому врач советует в такой период включать ионизатор воздуха.
Кондиционер уменьшит количество аллергена в помещении, только если он оснащен специальным фильтром. Обычные кондиционеры повысят концентрацию пыльцы в помещении.
Также старайтесь не сушить белье на балконе и как можно чаще проводите влажную уборку.
Вас может заинтересовать
- У кого может возникнуть аллергия на алкоголь
- Почему возникает аллергия на кошек и можно ли ее вылечить
- Врач назвала главные симптомы аллергии на цитрусовые
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница педиатра Татьяны Брайцары и сайт Wyndly.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.