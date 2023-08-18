7 напитков, которые помогут вам спастись от жары

Однако многие популярные напитки содержат искусственные добавки, избыточное количество сахара или кофеина, что может негативно повлиять на ваше самочувствие. Примером являются сладкие газированные напитки и фруктовые соки.

Когда на улице становится жарко, мы стремимся к холодным летним напиткам, чтобы освежиться. Большой стакан клубничного лимонада или вкусный коктейль со льдом, например мохито, тоник, Апероль шприц или пунш, является популярным выбором освежающих напитков.

Подробнее о том, какие напитки лучше всего утолят жажду во время жаркой погоды, можно узнать из материала ниже.

Вода

Безусловно, вода - самый натуральный и эффективный способ утолить жажду. Она помогает поддерживать гидратацию организма и регулировать его температуру. Рекомендуется пить достаточное количество воды в течение дня, особенно когда жаркая погода.

Свежие соки

Соки из водяных фруктов, таких как арбуз и дыня, содержат много воды и природного сахара. Они помогут утолить жажду и обеспечить ощущение прохлады.

Лимонады и фруктовые напитки

Приготовление свежих лимонадов или смешивание фруктов с водой - отличный способ добавить вкус и свежесть к напитку. Можно добавить листья мяты для дополнительной прохлады.

Мятный чай

Чай с мятой оказывает охлаждающий эффект и может помочь утихомирить жажду в жару. Добавьте лед и немного меда для улучшения вкуса.

Зеленый чай

Этот напиток богат антиоксидантами и может помочь регулировать температуру тела, что делает его хорошим выбором для утоления жажды в жару.

Ячменная вода

Процеженная ячменная вода - менее известный летний охлаждающий напиток. Одна чашка этой воды содержит 81 калорию, 2,8 г белка, 16,7 г углеводов и 0,9 г клетчатки.

Кокосовая вода

Ничто не сравнится со стаканом кокосовой воды в летний сезон. Один стакан кокосовой воды (примерно 240 мл) содержит 60 калорий, 15 г углеводов, 8 г сахара и около 15% диетической ценности калия. Кокосовая вода содержит 94% воды.