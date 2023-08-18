7 напитков, которые помогут вам спастись от жары
Когда на улице становится жарко, мы стремимся к холодным летним напиткам, чтобы освежиться. Большой стакан клубничного лимонада или вкусный коктейль со льдом, например мохито, тоник, Апероль шприц или пунш, является популярным выбором освежающих напитков.
Однако многие популярные напитки содержат искусственные добавки, избыточное количество сахара или кофеина, что может негативно повлиять на ваше самочувствие. Примером являются сладкие газированные напитки и фруктовые соки.
Подробнее о том, какие напитки лучше всего утолят жажду во время жаркой погоды, можно узнать из материала ниже.
Вода
Безусловно, вода - самый натуральный и эффективный способ утолить жажду. Она помогает поддерживать гидратацию организма и регулировать его температуру. Рекомендуется пить достаточное количество воды в течение дня, особенно когда жаркая погода.
Свежие соки
Соки из водяных фруктов, таких как арбуз и дыня, содержат много воды и природного сахара. Они помогут утолить жажду и обеспечить ощущение прохлады.
Лимонады и фруктовые напитки
Приготовление свежих лимонадов или смешивание фруктов с водой - отличный способ добавить вкус и свежесть к напитку. Можно добавить листья мяты для дополнительной прохлады.
Мятный чай
Чай с мятой оказывает охлаждающий эффект и может помочь утихомирить жажду в жару. Добавьте лед и немного меда для улучшения вкуса.
Зеленый чай
Этот напиток богат антиоксидантами и может помочь регулировать температуру тела, что делает его хорошим выбором для утоления жажды в жару.
Ячменная вода
Процеженная ячменная вода - менее известный летний охлаждающий напиток. Одна чашка этой воды содержит 81 калорию, 2,8 г белка, 16,7 г углеводов и 0,9 г клетчатки.
Кокосовая вода
Ничто не сравнится со стаканом кокосовой воды в летний сезон. Один стакан кокосовой воды (примерно 240 мл) содержит 60 калорий, 15 г углеводов, 8 г сахара и около 15% диетической ценности калия. Кокосовая вода содержит 94% воды.
Раньше мы писали о том, какой алкоголь самый опасный в летнюю жару.
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