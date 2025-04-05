5 молодіжних серіалів, які вразять фанів детективів, містики і підліткових драм

Брати Гарді

Юні брати Френк і Джо після сімейної трагедії стають детективами у власному містечку. Попри небезпеку, вони розкривають таємничі злочини та відновлюють справедливість. Ідеальний серіал для тих, кому подобаються сюжети з інтригою та пригодами.



Агенція "Локвуд і компанія"

Історія про світ, де привиди є реальними. Група молодих детективів із надприродними здібностями ризикують власними життями, аби вполювати потойбічних істот. Атмосферний серіал, який сподобається прихильниками містики.



Персі Джексон та Олімпійці

Син давньогрецького бога Персі розгадує таємничі загадки, аби врятувати світ. Серіал сповнений детективними та містичними елементами, які не залишають байдужим.



Посібник з убивства для хороших дівчат

Молода дівчина не задоволена, що вбивство школярки не отримало належного розслідування. Юна дівчина бере справу у свої руки та намагається розкрити загадкову справу. На героїню чекають неочікувані загадки та відкриття.



Мертві хлопці-детективи

Двоє покійних підлітків вирішують не переходити у потойбічний світ. Натомість вони стають приватними детективами, які розслідують надприродні злочини. У серіалі поєднують містика та гумор, тож нудно не буде.