RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

5 молодежных сериалов, которые поразят фанов детективов, мистики и подростковых драм

Молодежные детективные сериалы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ищете детективные сериалы, объединяющие все, что любит молодежь: интригу, сверхъестественные элементы и сложных героев, с которыми легко себя сравнить?

РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой лучших сериалов для девушек и парней, которые захватывают с первой серии.

Братья Гарди

Юные братья Фрэнк и Джо после семейной трагедии становятся детективами в собственном городке. Несмотря на опасность, они раскрывают таинственные преступления и восстанавливают справедливость. Идеальный сериал для тех, кому нравятся сюжеты с интригой и приключениями.


Агентство "Локвуд и компания"

История о мире, где призраки являются реальными. Группа молодых детективов со сверхъестественными способностями рискуют собственными жизнями, чтобы поймать потусторонних существ. Атмосферный сериал, который понравится поклонникам мистики.


Перси Джексон и Олимпийцы

Сын древнегреческого бога Перси разгадывает таинственные загадки, чтобы спасти мир. Сериал полон детективными и мистическими элементами, которые не оставляют равнодушным.


Руководство по убийству для хороших девушек

Молодая девушка не довольна, что убийство школьницы не получило должного расследования. Юная девушка берет дело в свои руки и пытается раскрыть загадочное дело. Героиню ждут неожиданные загадки и открытия.


Мертвые парни-детективы

Двое покойных подростков решают не переходить в потусторонний мир. Вместо этого они становятся частными детективами, которые расследуют сверхъестественные преступления. В сериале сочетают мистика и юмор, поэтому скучно не будет.

 

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмыЧто посмотреть