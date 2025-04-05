5 молодежных сериалов, которые поразят фанов детективов, мистики и подростковых драм

Ищете детективные сериалы, объединяющие все, что любит молодежь: интригу, сверхъестественные элементы и сложных героев, с которыми легко себя сравнить?
РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой лучших сериалов для девушек и парней, которые захватывают с первой серии.
Юные братья Фрэнк и Джо после семейной трагедии становятся детективами в собственном городке. Несмотря на опасность, они раскрывают таинственные преступления и восстанавливают справедливость. Идеальный сериал для тех, кому нравятся сюжеты с интригой и приключениями.
История о мире, где призраки являются реальными. Группа молодых детективов со сверхъестественными способностями рискуют собственными жизнями, чтобы поймать потусторонних существ. Атмосферный сериал, который понравится поклонникам мистики.
Сын древнегреческого бога Перси разгадывает таинственные загадки, чтобы спасти мир. Сериал полон детективными и мистическими элементами, которые не оставляют равнодушным.
Молодая девушка не довольна, что убийство школьницы не получило должного расследования. Юная девушка берет дело в свои руки и пытается раскрыть загадочное дело. Героиню ждут неожиданные загадки и открытия.
Двое покойных подростков решают не переходить в потусторонний мир. Вместо этого они становятся частными детективами, которые расследуют сверхъестественные преступления. В сериале сочетают мистика и юмор, поэтому скучно не будет.
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