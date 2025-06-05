Ці моделі iPhone точно отримають оновлення iOS 26: повний список

iOS 26 буде сумісна з iPhone 11 і новіше, згідно з інформацією від джерела в X, яке раніше вже ділилося достовірними даними, пов'язаними з iOS.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс MacRumors.
Якщо ці чутки підтвердяться, iOS 18 стане останньою версією, що підтримує iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR. Однак ці пристрої продовжуватимуть отримувати оновлення безпеки в осяжному майбутньому, навіть після виходу iOS 26.
Згідно з витоком, iOS 26 буде сумісна з наступними моделями iPhone:
Зрозуміло, iOS 26 також буде сумісна з усіма майбутніми моделями iPhone 17.
Очікується, що iPadOS 26 більше не буде підтримувати iPad (7-го покоління)
Також очікується, що macOS 26 припинить підтримку наступних чотирьох моделей Mac:
Як завжди, деякі функції будуть недоступні на старих моделях iPhone. Наприклад, для роботи Apple Intelligence потрібен iPhone 15 Pro або новіший.
Минулого року той самий акаунт точно передбачив сумісність пристроїв з iOS 18, тому є висока ймовірність, що його нова інформація також правдива.
Перша бета-версія iOS 26, як очікується, буде випущена після презентації на WWDC 2025, яка відбудеться 9 червня. Публічний реліз оновлення заплановано на вересень.
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