Эти модели iPhone точно получат обновление iOS 26: полный список

iOS 26 будет совместима с iPhone 11 и новее, согласно информации от источника в X, который ранее уже делился достоверными данными, связанными с iOS.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс MacRumors.
Если этот слух подтвердится, iOS 18 станет последней версией, поддерживающей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Однако эти устройства будут продолжать получать обновления безопасности в обозримом будущем, даже после выхода iOS 26.
Согласно утечке, iOS 26 будет совместима со следующими моделями iPhone:
Разумеется, iOS 26 также будет совместима со всеми будущими моделями iPhone 17.
Ожидается, что iPadOS 26 больше не будет поддерживать iPad (7-го поколения)
Также ожидается, что macOS 26 прекратит поддержку следующих четырех моделей Mac:
Как обычно, некоторые функции будут недоступны на старых моделях iPhone. Например, для работы Apple Intelligence требуется iPhone 15 Pro или новее.
В прошлом году тот же аккаунт точно предсказал совместимость устройств с iOS 18, поэтому есть высокая вероятность, что его новая информация также правдива.
Первая бета-версия iOS 26, как ожидается, будет выпущена после презентации на WWDC 2025, которая состоится 9 июня. Публичный релиз обновления запланирован на сентябрь.
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