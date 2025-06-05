Эти модели iPhone точно получат обновление iOS 26: полный список

Если этот слух подтвердится, iOS 18 станет последней версией, поддерживающей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Однако эти устройства будут продолжать получать обновления безопасности в обозримом будущем, даже после выхода iOS 26.

Согласно утечке, iOS 26 будет совместима со следующими моделями iPhone:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения и новее).

Разумеется, iOS 26 также будет совместима со всеми будущими моделями iPhone 17.

Ожидается, что iPadOS 26 больше не будет поддерживать iPad (7-го поколения)

Также ожидается, что macOS 26 прекратит поддержку следующих четырех моделей Mac:

MacBook Air 2020 года с процессором Intel

MacBook Pro 2018 года

Mac mini 2018 года

iMac Pro 2017 года.

Как обычно, некоторые функции будут недоступны на старых моделях iPhone. Например, для работы Apple Intelligence требуется iPhone 15 Pro или новее.

В прошлом году тот же аккаунт точно предсказал совместимость устройств с iOS 18, поэтому есть высокая вероятность, что его новая информация также правдива.

Первая бета-версия iOS 26, как ожидается, будет выпущена после презентации на WWDC 2025, которая состоится 9 июня. Публичный релиз обновления запланирован на сентябрь.