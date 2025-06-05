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Эти модели iPhone точно получат обновление iOS 26: полный список

Список iPhone, которые обновятся до iOS 26 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

iOS 26 будет совместима с iPhone 11 и новее, согласно информации от источника в X, который ранее уже делился достоверными данными, связанными с iOS.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс MacRumors.

Если этот слух подтвердится, iOS 18 станет последней версией, поддерживающей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Однако эти устройства будут продолжать получать обновления безопасности в обозримом будущем, даже после выхода iOS 26.

Согласно утечке, iOS 26 будет совместима со следующими моделями iPhone:

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2-го поколения и новее).

Разумеется, iOS 26 также будет совместима со всеми будущими моделями iPhone 17.

Ожидается, что iPadOS 26 больше не будет поддерживать iPad (7-го поколения)

Также ожидается, что macOS 26 прекратит поддержку следующих четырех моделей Mac:

  • MacBook Air 2020 года с процессором Intel
  • MacBook Pro 2018 года
  • Mac mini 2018 года
  • iMac Pro 2017 года.

Как обычно, некоторые функции будут недоступны на старых моделях iPhone. Например, для работы Apple Intelligence требуется iPhone 15 Pro или новее.

В прошлом году тот же аккаунт точно предсказал совместимость устройств с iOS 18, поэтому есть высокая вероятность, что его новая информация также правдива.

Первая бета-версия iOS 26, как ожидается, будет выпущена после презентации на WWDC 2025, которая состоится 9 июня. Публичный релиз обновления запланирован на сентябрь.

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