Ці моделі iPhone точно отримають оновлення iOS 26: повний список

iOS 26 буде сумісна з iPhone 11 і новіше , згідно з інформацією від джерела в X, яке раніше вже ділилося достовірними даними, пов'язаними з iOS.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс MacRumors .

Якщо ці чутки підтвердяться, iOS 18 стане останньою версією, що підтримує iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR. Однак ці пристрої продовжуватимуть отримувати оновлення безпеки в осяжному майбутньому, навіть після виходу iOS 26.

Згідно з витоком, iOS 26 буде сумісна з наступними моделями iPhone:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го покоління і новіше).

Зрозуміло, iOS 26 також буде сумісна з усіма майбутніми моделями iPhone 17.

Очікується, що iPadOS 26 більше не буде підтримувати iPad (7-го покоління)

Також очікується, що macOS 26 припинить підтримку наступних чотирьох моделей Mac:

MacBook Air 2020 року з процесором Intel

MacBook Pro 2018 року

Mac mini 2018 року

iMac Pro 2017 року.

Як завжди, деякі функції будуть недоступні на старих моделях iPhone. Наприклад, для роботи Apple Intelligence потрібен iPhone 15 Pro або новіший.

Минулого року той самий акаунт точно передбачив сумісність пристроїв з iOS 18, тому є висока ймовірність, що його нова інформація також правдива.

Перша бета-версія iOS 26, як очікується, буде випущена після презентації на WWDC 2025, яка відбудеться 9 червня. Публічний реліз оновлення заплановано на вересень.