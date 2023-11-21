Ці міні-панкейки з бананом ідеально підійдуть для сніданку: готуються всього кілька хвилин

Смачний сніданок допомагає зробити початок дня набагато приємнішим. Зробити чудовий сніданок близьким можна, якщо приготувати міні-панкейки з бананами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Важливо, що на відміну від класичного варіанту, у цьому рецепті банани не треба перетворювати в пюре, а тільки нарізати скибками.
Для приготування смачних панкейків знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку потрібно змішати борошно, молоко і розпушувач у мисці, поки не вийде однорідне тісто без грудочок.
Потім почистьте і наріжте банан тонкими скибочками. Шоколад наріжте квадратиками.
Далі зробіть "сендвічі", а саме покладіть шматочок шоколаду між двома скибочками банана. Після цього акуратно занурите у тісто і стежте, щоб воно повністю їх покрило.
Готуйте міні-панкейки на гарячій сухій сковороді з антипригарним покриттям з двох боків до золотистого кольору. Це займе близько 5 хвилин.
Подавайте їх на сніданок із джемом, медом або арахісовою пастою.
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