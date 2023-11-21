Ці міні-панкейки з бананом ідеально підійдуть для сніданку: готуються всього кілька хвилин

Важливо, що на відміну від класичного варіанту, у цьому рецепті банани не треба перетворювати в пюре, а тільки нарізати скибками.

Що знадобиться

Для приготування смачних панкейків знадобляться такі інгредієнти:

молоко - 120 мл

борошно пшеничне - 70 г

банани - 1 шт.

шоколад - 30 г

розпушувач - 1 ч. л

Простий спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати борошно, молоко і розпушувач у мисці, поки не вийде однорідне тісто без грудочок.

Потім почистьте і наріжте банан тонкими скибочками. Шоколад наріжте квадратиками.

Далі зробіть "сендвічі", а саме покладіть шматочок шоколаду між двома скибочками банана. Після цього акуратно занурите у тісто і стежте, щоб воно повністю їх покрило.

Готуйте міні-панкейки на гарячій сухій сковороді з антипригарним покриттям з двох боків до золотистого кольору. Це займе близько 5 хвилин.

Подавайте їх на сніданок із джемом, медом або арахісовою пастою.

Рецепт приготування міні-панкейків з бананом (фото: Deposit photos)