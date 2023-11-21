Эти мини-панкейки с бананом идеально подойдут для завтрака: готовятся всего несколько минут

Важно, что в отличие от классического варианта, в этом рецепте бананы не нужно превращать в пюре, а только нарезать ломтиками.

Что понадобится

Для приготовления вкусных панкейков понадобятся следующие ингредиенты:

молоко - 120 мл

мука пшеничная - 70 г

бананы - 1 шт.

шоколад - 30 г

разрыхлитель - 1 ч. л

Простой способ приготовления

Сначала нужно смешать муку, молоко и разрыхлитель в миске, пока не получится однородное тесто без комочков.

Затем почистите и нарежьте банан тонкими ломтиками. Шоколад нарежьте квадратиками.

Далее сделайте "сэндвичи", а именно положите кусочек шоколада между двумя ломтиками банана. После этого аккуратно погрузите в тесто и следите, чтобы оно полностью их покрыло.

Готовьте мини-панкейки на сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием с двух сторон до золотистого цвета. Это займет около 5 минут.

Подавайте их на завтрак с джемом, медом или арахисовой пастой.

Рецепт приготовления мини-панкейков с бананом (фото: Deposit photos)