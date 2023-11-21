Эти мини-панкейки с бананом идеально подойдут для завтрака: готовятся всего несколько минут

Вкусный завтрак помогает сделать начало дня гораздо приятным. Сделать отличный завтрак близким можно, если приготовить мини-панкейки с бананами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Важно, что в отличие от классического варианта, в этом рецепте бананы не нужно превращать в пюре, а только нарезать ломтиками.
Для приготовления вкусных панкейков понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала нужно смешать муку, молоко и разрыхлитель в миске, пока не получится однородное тесто без комочков.
Затем почистите и нарежьте банан тонкими ломтиками. Шоколад нарежьте квадратиками.
Далее сделайте "сэндвичи", а именно положите кусочек шоколада между двумя ломтиками банана. После этого аккуратно погрузите в тесто и следите, чтобы оно полностью их покрыло.
Готовьте мини-панкейки на сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием с двух сторон до золотистого цвета. Это займет около 5 минут.
Подавайте их на завтрак с джемом, медом или арахисовой пастой.
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