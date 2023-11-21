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Ці міні-панкейки з бананом ідеально підійдуть для сніданку: готуються всього кілька хвилин

Вівторок 21 листопада 2023 08:18
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Ці міні-панкейки з бананом ідеально підійдуть для сніданку: готуються всього кілька хвилин Рецепт приготування смачних панкейків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Смачний сніданок допомагає зробити початок дня набагато приємнішим. Зробити чудовий сніданок близьким можна, якщо приготувати міні-панкейки з бананами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Важливо, що на відміну від класичного варіанту, у цьому рецепті банани не треба перетворювати в пюре, а тільки нарізати скибками.

Що знадобиться

Для приготування смачних панкейків знадобляться такі інгредієнти:

  • молоко - 120 мл
  • борошно пшеничне - 70 г
  • банани - 1 шт.
  • шоколад - 30 г
  • розпушувач - 1 ч. л

Простий спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати борошно, молоко і розпушувач у мисці, поки не вийде однорідне тісто без грудочок.

Потім почистьте і наріжте банан тонкими скибочками. Шоколад наріжте квадратиками.

Далі зробіть "сендвічі", а саме покладіть шматочок шоколаду між двома скибочками банана. Після цього акуратно занурите у тісто і стежте, щоб воно повністю їх покрило.

Готуйте міні-панкейки на гарячій сухій сковороді з антипригарним покриттям з двох боків до золотистого кольору. Це займе близько 5 хвилин.

Подавайте їх на сніданок із джемом, медом або арахісовою пастою.

Ці міні-панкейки з бананом ідеально підійдуть для сніданку: готуються всього кілька хвилинРецепт приготування міні-панкейків з бананом (фото: Deposit photos)

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