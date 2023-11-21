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Эти мини-панкейки с бананом идеально подойдут для завтрака: готовятся всего несколько минут

Вторник 21 ноября 2023 08:18
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Эти мини-панкейки с бананом идеально подойдут для завтрака: готовятся всего несколько минут Рецепт приготовления вкусных панкейков (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Вкусный завтрак помогает сделать начало дня гораздо приятным. Сделать отличный завтрак близким можно, если приготовить мини-панкейки с бананами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Важно, что в отличие от классического варианта, в этом рецепте бананы не нужно превращать в пюре, а только нарезать ломтиками.

Что понадобится

Для приготовления вкусных панкейков понадобятся следующие ингредиенты:

  • молоко - 120 мл
  • мука пшеничная - 70 г
  • бананы - 1 шт.
  • шоколад - 30 г
  • разрыхлитель - 1 ч. л

Простой способ приготовления

Сначала нужно смешать муку, молоко и разрыхлитель в миске, пока не получится однородное тесто без комочков.

Затем почистите и нарежьте банан тонкими ломтиками. Шоколад нарежьте квадратиками.

Далее сделайте "сэндвичи", а именно положите кусочек шоколада между двумя ломтиками банана. После этого аккуратно погрузите в тесто и следите, чтобы оно полностью их покрыло.

Готовьте мини-панкейки на сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием с двух сторон до золотистого цвета. Это займет около 5 минут.

Подавайте их на завтрак с джемом, медом или арахисовой пастой.

Эти мини-панкейки с бананом идеально подойдут для завтрака: готовятся всего несколько минут Рецепт приготовления мини-панкейков с бананом (фото: Deposit photos)

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