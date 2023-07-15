У ці міфи про фрукти досі вірять всі: забудьте про них

Натщесерце фрукти їсти не можна

Існує думка, що фрукти натщесерце сповільнюють метаболізм і гниють у шлунку. Людський шлунок через кислотність запобігає надмірному росту бактерій, то ж гниття просто неможливе.

Якщо ви з'їли фрукти на голодний шлунок, то вони будуть відігравати важливу роль у детоксикації організму, забезпечуючи його величезною енергією.

Не варто їсти фрукти, у яких багато цукру

Одним із найпоширеніших міфів є те, що деякі фрукти містять багато цукру, тому вони можуть завдати шкоди організму. Та існує різниця між натуральним цукром, фруктозою, та тим, що додають у фаст-фуд.

Дієтолог Кароліна Марголіс розповіла, що фруктоза шкідлива лише у великих кількостях, які важко отримати в надлишку в природній формі з фруктів. Для більшості людей кількість цукру у фруктах безпечна для споживання.

Містять багато вуглеводів

Багато людей думають, що вуглеводи можуть спричинити набір ваги. Це частково правда, адже фрукти містять досить багато вуглеводів, але вони здорові і допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишківника.

Авокадо сприяє набору ваги

Деякі люди під час схуднення виключають зі раціону авокадо. Вони думають, що воно містить відносно багато жирів.

Дієтолог зазначила, що це поширений міф, більше того авокадо допомагає контролювати апетит та містить багато поживних речовин.

Фрукти не можна змішувати між собою

Існує міф, що якщо їсти різні фрукти разом, то це зруйнує клітковину та зменшить кількість поживних речовин. Однак, це не так.

Марголіс додала, що змішування фруктів піддає їх окисленню і поживні речовини можуть втратитися через вплив кисню. Тому для того, щоб він став відчутним, має пройти година.

Кому не можна їсти фрукти

Фрукти з високим вмістом фруктози не можна їсти людям з діабетом, лептинорезистентністю, подагрою, підвищеною сечовою кислотою, екземою чи дерматитом, болем у суглобах, зайвою вагою, здуттям.

Найкраще обмежити такі продукти в раціоні, щоб не завдати шкоди організму.