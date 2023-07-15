В эти мифы о фруктах до сих пор верят все: забудьте о них

Натощак фрукты есть нельзя

Существует мнение, что фрукты натощак замедляют метаболизм и гниют в желудке. Человеческий желудок из-за кислотности предотвращает чрезмерный рост бактерий, поэтому гниение просто невозможно.

Если вы съели фрукты на голодный желудок, то они будут играть важную роль в детоксикации организма, снабжая его огромной энергией.

Не стоит есть фрукты, в которых много сахара

Одним из самых распространенных мифов является то, что некоторые фрукты содержат много сахара, поэтому они могут нанести вред организму. Но существует разница между натуральным сахаром, фруктозой и тем, что добавляют в фаст-фуд.

Диетолог Каролина Марголис рассказала, что фруктоза вредна только в больших количествах, которые трудно получить в избытке в природной форме из фруктов. Для большинства людей количество сахара во фруктах безопасно для потребления.

Содержат много углеводов

Многие думают, что углеводы могут вызвать набор веса. Это частично правда, ведь фрукты содержат достаточно много углеводов, но они здоровые и помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника.

Авокадо способствует набору веса

Некоторые люди при похудении исключают из рациона авокадо. Они полагают, что оно содержит относительно много жиров.

Диетолог отметила, что это распространенный миф, более того, авокадо помогает контролировать аппетит и содержит много питательных веществ.

Фрукты нельзя смешивать между собой

Существует миф, что если есть разные фрукты вместе, то это разрушит клетчатку и уменьшит количество питательных веществ. Однако это не так.

Марголис добавила, что смешивание фруктов подвергает их окислению и питательные вещества могут потеряться из-за воздействия кислорода. Поэтому для того, чтобы он стал ощутимым, должен пройти час.

Кому нельзя есть фрукты

Фрукты с высоким содержанием фруктозы нельзя есть людям с диабетом, лептинорезистентностью, подагрой, повышенной мочевой кислотой, экземой или дерматитом, болью в суставах, лишним весом, вздутием.

Лучше всего ограничить такие продукты в рационе, чтобы не нанести вред организму.