Ці маленькі містечка у Карпатах ідеально підходять для відпочинку на вихідних

Карпати прекрасні завжди, у кожну пору року. Наприкінці літа та напочатку осені вони чудові удвічі. Вже не жарко, але поки що не холодно. Які є мальовничі карпатські містечка, що варто відвідати на вихідних?
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує вам звернути увагу на п'ять чудових карпатських містечок та селищ, де є чудова природа та багато історичних артефактів.
Косів - це справжній рай для тих, хто любить природу та народні ремесла. Це місце, де можна насолодитися різноманітними смаками і культурними традиціями Гуцульщини.
Тут вирощують сади, займаються бджільництвом, виготовляють унікальний посуд і килими. У Косові також можна спостерігати стародавні ремесла, які передаються з покоління в покоління.
Що варто подивитись у Косові:
Шешори - це курорт, де кожен мандрівник знайде свій спокій і розвагу. Тут, серед Карпатських вершин, ви відчуєте свіжість гірського повітря і насолодитесь чудовими краєвидами.
Взимку це ідеальне місце для катання на лижах і сноуборді, а влітку - для відпочинку на природі. Шешори також славляться своєю культурною спадщиною і традиціями.
Що варто подивитись у Шешорах:
Сколе - це затишне містечко, яке заворожує своєю історією та природною красою. Оточене величними горами, воно пропонує спокійний відпочинок і можливості для активного дозвілля.
Місто відзначається комфортним кліматом і численними історичними пам’ятками. Сколе також є популярним місцем для романтичних та сімейних прогулянок.
Що варто подивитись в Сколе:
Пилипець - це популярний високогірний курорт та ідеальне місце для тих, хто шукає активний відпочинок в горах. Пилипець також відрізняється чудовими гірськими краєвидами.
Чим цікавий Пилипець:
Шаян - це курортне селище, відоме своїми лікувальними мінеральними джерелами. Тут можна не тільки насолоджуватися природною красою, а й оздоровити свій організм завдяки цілющим водам.
Селище пропонує комфортний відпочинок з можливістю насолодитися красою Карпат. Шаян також славиться своєю історією і культурними традиціями.
Що подивитись, відпочиваючи в Шаяні:
Раніше ми писали, як безпечно їздити у горах на авто на відпочинку у Карпатах.
Читайте також, у які 5 цікавих місць біля Києва можна поїхати з сім'єю.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти"Карпати Travel" , Karpaty.love, Вікіпедія.