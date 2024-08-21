Відпустка у Карпатах: як правильно їздити у горах на авто

Мабуть, важко згадати інші дороги, які так радикально відрізнялись би від звичних нам міських та рівнинних, як гірські. Щоб подорожі ними залишили тільки приємні враження, треба трохи підготуватися.

Гірські дороги додають водієві відразу декілька ускладнень – це і обмежена видимість, і нюанси керування машиною, та й збільшені навантаження на неї, що теж потрібно враховувати. Додайте сюди типову для гір неочікувану зміну погодних умов та деякі інші несподіванки – наприклад, той факт, що їхати на підйом іноді легше, ніж вниз.

Вгору

В комфортабельному салоні сучасного авто водій помічає навіть не всі підйоми. І поки уклін невеликий, автомобіль це прощає, але крутих підйомів (більше 8 – 9 %) в горах набагато більше. І тоді типова помилка багатьох пілотів – неоптимальні оберти двигуна. Двигун не любить як надто високі, так і дуже низькі оберти. Найбільш вигідний з точки зору економії, динаміки і ресурсу мотора діапазон у режимі затяжного підйому для більшості сучасних двигунів – порядку 2000 – 4000 об/хв. Більш точну цифру радимо знайти у заводському мануалі до вашого авто.

Досвідчені драйвери радять в горах тримати оберти трохи вище звичних. Це важливо з точки зору безпеки, щоб мати запас тяги “на педалі” для виходу з нештатної ситуації, які в гірській місцевості трапляються частіше, ніж на рівнині.

Іноді автоматичні коробки передач (незалежно від типу) не зовсім коректно працюють у горах, передчасно перемикаючись “вгору” або навпаки. Надійний спосіб виправити ситуацію – перейдіть в ручний режим коробки і самостійно вибирайте правильну передачу. На простеньких трансмісіях без ручного режиму для подібної ситуації може бути передбачений режим селектора "2" або "3", в якому примусово обмежується кількість передач двома (або трьома) ступенями.

Важливе зауваження: не звертайте увагу на надто енергійних “пілотів”, які обганятимуть вас на підйомі, і не намагайтеся через це змінити свій темп у бік більшої швидкості. Ви ж не знаєте, який в цих гонщиків двигун, рівень майстерності і уявлення про безпеку – натомість ви знаєте ваші власні можливості і очікування від поїздки.

Згори

За словами інструкторів з контраварійної підготовки, більшість водіїв не вміють правильно гальмувати у гірських умовах. Гальма найнадійнішої, здавалося б, машини на гірському маршруті простіше простого перегріти – а значить, з великою ймовірністю отримати “порожню” педаль і втрату контролю на машиною. Тому треба затямити, що головний інструмент водія при уповільненні на тривалих спусках – це гальмування двигуном. Гальмівною педаллю треба лише коригувати процес, скажімо, пере поворотом чи для остаточної зупинки.

Інтенсивність уповільнення у випадку гальмування двигуном регулюється акселератором і підбором передачі. Слід вмикати таку, щоб при всіх відпущених педалях автомобіль котився вниз з бажаною швидкістю. В машинах з “автоматом” для цього зручніше перейти в ручний режим перемикання.

Уникайте тривалого користування гальмами на спусках. Але буває, що спуск короткий і гальмування двигуном застосувати важко, тоді треба сповільнюватися короткими, але сильними натисканнями на гальмівну педаль. Наголошуємо, що тривале м'яке пригальмовування на довгому спуску – це неправильно, воно розігріває гальма.

Повороти

Круті серпантини вимагають знижувати швидкість до 5 – 15 км/год, але при цьому не забувайте завчасно вмикати нижчу передачу. Справа у тому, що разом з такими поворотами часто має місце ще й перепад висоти, коли потрібне буде збільшення тяги на колесах. А перемикатись безпосередньо в повороті дуже небезпечно – може, як то кажуть, не вистачити рук і уваги, щоб стежити за органами керування та обстановкою на дорозі.

Видимість

Частина поворотів на гірських дорогах геть не проглядається, а ширина проїзної частини при тому мала для роз’їзду на швидкості. Тож слід строго триматися своєї смуги і не вилазити на зустрічну. Погано видно дорогу і в кінці підйомів, відтак, нагадаємо, що в таких ситуаціях не можна обганяти. В горах в принципі обгони варто обмежити до мінімуму.

Коротко

Як і в усіх ситуаціях, коли водій потрапляє у незвичну обстановку, найбільш ризикованими бувають перші дні їзди в гірських умовах. І як на гріх, саме відразу після прибуття “на місце” відпочивальники отримують найбільше вражень і емоцій. Але головне правило для людини, якій довірили життя всі інші члени команди – забути про краєвиди і нові враження, а зосередитись на керуванні машиною. Як мінімум в ті самі перші дні.